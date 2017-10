Předseda STAN: Šéf ODS Fiala je vhodný adept do čela Sněmovny

Poslanci hnutí Starostové a nezávislí se o tom, koho podpoří na předsedu Sněmovny, rozhodnou na zasedání 7. listopadu. Předseda STAN Petr Gazdík dnes nicméně uznal nárok ODS jako druhé nejsilnější sněmovní a pravděpodobně opoziční strany na obsazení tohoto křesla. Předsedu ODS Petra Fialu, kterého chtějí občanští demokraté nominovat proti Radku Vondráčkovi z ANO, označil za vhodného kandidáta.

"Bývalo dobrým zvykem, že nejsilnější opoziční strana měla předsedu Poslanecké sněmovny a Petr Fiala bezpochyby pro tuto funkci je vhodným a kompetentním kandidátem," uvedl Gazdík. Podle něj se ale poslanecký klub Starostů rozhodne až za dva týdny, koho podpoří.

"My ani víc neočekáváme. My v tuto chvíli přicházíme s návrhem, s argumenty, proč by to tak mělo být, a uvidíme, jaká ta podpora bude," uvedl k tomu Fiala. Vyloučil, že by obsazení funkce předsedy Sněmovny bylo předmětem nějakého obchodu. "Jsme přesvědčeni, že za současné situace nemá mít hnutí ANO všechno, zvlášť když jeho předseda se několikrát o Parlamentu vyjadřoval mírně řečeno přezíravě," uvedl Fiala.

Obě uskupení se podle Fialy na dnešní schůzce k povolebnímu uspořádání Sněmovny shodla na tom, že funkce předsedů sněmovních kontrolních komisí by měli obsadit zástupci opozice. "Chceme, aby komise, které mají dohled nad tajnými službami, byly v rukou opozice," potvrdil předseda poslanců STAN Jan Farský.

Obsazení předsednických funkcí ve výborech bude podle místopředsedy STAN Víta Rakušana záležet trochu na velkorysosti ANO jako vítěze voleb a dominantní síly ve Sněmovně. Starostové by rádi vedli výbor pro veřejnou správu.

Ohlášené změny v pravidlech jednání Sněmovny, které prosazuje hnutí ANO, by se podle STAN měly týkat spíše ustálených zvyklostí než samotného zákona o jednacím řádu dolní komory Parlamentu. Také ODS je proti omezování demokratické diskuse. "My si na rozdíl od některých významných ústavních činitelů nemyslíme, že zvyklosti jsou idiotské," uvedl Gazdík v narážce na někdejší výrok prezidenta Miloše Zemana o ústavních zvyklostech.

ODS je po volbách druhou nejsilnější frakcí v dolní komoře Parlamentu, má 25 poslanců. STAN se šesti poslanci je naopak početně nejslabší. Obě uskupení se podle Fialy budou spolu s dalšími demokratickými středopravicovými stranami snažit spolupracovat, mimo jiné v oblastech programové shody.