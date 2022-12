Zeman nepřímo potvrdil, že uvažuje o jmenování nového šéfa Ústavního soudu

Premiér Fiala uvedl, že předčasné jmenování by bylo problémem. „Jak jsem slyšel vyjádření naprosté většinu ústavních právníků, něco takového není ani možné a nepochybně by to vyvolalo obrovské spory," řekl. Česko podle něj čelí řadě krizí a nebylo by dobré přidávat k nim ještě ústavní. „Věřím, že jsou to jen úvahy a prezident to nakonec neudělá," dodal.

Jmenování nového šéfa ÚS Zemanem by podle předsedy vlády vedlo patrně i k soudnímu přezkumu. „Nejlepší by bylo se takové situaci vyhnout a nechat jmenování předsedy Ústavního soudu na nově zvoleném prezidentovi," uvedl Fiala. Se Zemanem o záležitosti zatím nehovořil, ale při příštím setkání to podle něj bude patřit mezi témata. „Od prezidenta nemám žádný signál, že by ten úmysl měl," dodal.

Český premiér Petr Fiala.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Zeman v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu také řekl, že se dnes sejde s kandidátem na nového ústavního soudce. Podle tří zdrojů ze Zemanova okolí, na které odkázal Deník N, jde o ústavního právníka Jana Svatoně, který byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Svatoň nechtěl podle serveru odpovědět na dotaz, zda případně prezidentovu nabídku přijme.