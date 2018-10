Předseda vlády a hnutí ANO Babiš: Vedení pražské organizace by mělo odstoupit

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je s výsledky komunálních voleb spokojen, i když zklamání z Prahy je velké.

Vnímáte výsledek ANO v komunálních volbách jako úspěch, nebo vzhledem k Praze jako neúspěch?

Volby se povedly, kromě Prahy, která je neúspěch. Celkově jsme jednoznačně posílili. Místo devíti krajských měst v roce 2014 jsme teď vyhráli v jedenácti. Je jasné, že v Liberci jsme zvítězit nemohli, protože před čtyřmi lety jsme tam dali totálně neschopného člověka, který nás zradil. Všechno je o lidech. Pokud by Martin Půta byl šéfem Starostů, tak jsme dávno seděli společně ve vládě.

Ne všechna vítězství ovšem byla oslnivá. V Ústí nad Labem, Zlíně či Plzni to bylo jen o fous.

To s tím souvisí. V Ústí jsme před čtyřmi roky vyhráli, ale pak se nám to rozpadlo. Všechno se odvíjí od výběru krajských organizací.

Pohlídáte si, aby nedocházelo k rozpadu obecních a městských koalic zapříčiněného vaším hnutím?

Sebevědomí našich krajských organizací stoupá v čase, ale tam, kde ANO neuspělo, musejí za to vzít odpovědnost. Hlavně ta pražská, která by podle mého názoru měla odstoupit celá.

V Praze jste mezi stranami, které se dostali do zastupitelstva, skončili na posledním místě. Jaká je vaše další strategie?

Vzhledem k tomu, co předvedla Krnáčová a spol., to vidím spíš na opozici.

Nelitujete nasazení Petra Stuchlíka?

Ne. Musíme si říct, proč jsme v Praze dopadli, jak jsme dopadli. Naše pražská organizace žila jenom z úspěchu ve sněmovních volbách. Svým působením nebyla přidanou hodnotou jako Macura v Ostravě nebo Vokřál v Brně, naopak byla negativní. Měli jsme čtyři starosty městských částí, ODS jich měla pět, ale daleko lepších, třeba paní Černochovou. V Praze 11 je to pro nás úplný propadák, přitom tam působí předseda krajské organizace ANO pan Říčar, tak doufám, že bude hned rezignovat. V Praze jsme toho prostě moc neukázali. Možná jsme měli být tvrdší a je asi i moje chyba, že jsme pražskou organizaci neřešili.

Bude Petr Stuchlík působit v opozici, nebo složí mandát podobně jako kdysi Zdeněk Tůma z TOP 09?

Podle mě by měl pracovat i v opozici. V ANO se ale musíme komplexně zamyslet nad tím, jak v Praze dál.

Co Praze přinese pravděpodobná koalice Pirátů, pana Čižinského a TOP 09/STAN? Vidíte to stejně jako Ivan Pilný na katastrofu?

Pan Pospíšil je v politice od devatenácti let a je ve čtvrté straně, tak se necháme překvapit, co předvede. Pokud bude primátor, budu mu držet všechny palce, aby přesvědčil starosty městských částí, kteří zatím blokují dostavbu Pražského okruhu.

Nebudete Praze jako premiér házet klacky pod nohy?

Proč bych to dělal? Já jsem nešel do politiky proto, aby všechny posty plošně obsadilo hnutí ANO. Jsem spokojený, když je v obci schopný starosta, ti nejlepší jsou většinou z nezávislých sdružení a netradičních stran.

Takže nebudete blokovat třeba výstavbu metra D?

Stát s tím nemá nic společného. Do obcí, krajů a měst chodí peníze podle rozpočtového určení daní. Praha má v této chvíli na účtu a úložkách 43 miliard, paní Krnáčová snížila zadlužení Prahy a nechává svým nástupcům balík peněz a plno projektů. Takže Praha si metro zaplatí sama. Za vládu připravujeme program Výstavba, kde chceme dotovat pětinu sociálních bytů a hlavně chystáme nové předpisy, aby se byty nestavěly deset let, ale rok. To je naše role ve vládě a sněmovně. V Praze chceme jako stát investovat do Národní galerie, Nové scény, Invalidovny, Gymnastické haly Věry Čáslavské. A vrátíme se k projektu vládní čtvrtě za Prahou, který bude mít obrovskou návratnost. Také jsem chtěl na místě Stalinova pomníku postavit něco fantastického pro Muchovu Slovanskou epopej, ale pan Čižinský řekl, že tam raději chce trávník pro venčení pejsků. Máme s Prahou hodně společného, budeme spolupracovat.