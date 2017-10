Předsedkyně ČSÚ: Volební účast ani žádné jiné výsledky dopředu netipuji

Necelých dvacet minut po otevření volebních místností dorazila k volební urně na Bukově v Ústí také předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Při té příležitosti poskytla Deníku rozhovor.

Kdy očekáváte, že budou kompletní výsledky?

Zpracování celkových výsledků voleb záleží především na kvalitě a rychlosti práce okrskových volební komisí. Jejich zápisy je Český statistický úřad připraven přebírat od 14. hodiny v sobotu 21. října. Nejmenší okrsky zpravidla začínají předávat své výsledky asi půl hodiny po ukončení hlasování. Lze očekávat, že výsledky většiny okrsků budou k dispozici v sobotu ve večerních hodinách. Výsledek voleb ale může být zjištěn až po odevzdání zápisu posledního okrsku. Nikdy nelze vyloučit, že některé okrsky v důsledku zjištěných chyb a nutnosti přepočítávání předají výsledky později.



Co na sčítání hlasů trvá nejdéle?

Dá se říct, že nejdelší je proces zjišťování výsledků hlasování v okrsku. Jinými slovy jde o náročnou a odpovědnou práci okrskové volební komise. Ta po uzavření volební místnosti odpečetí volební schránku, posoudí platnost hlasovacích lístků a hlasů, spočítá platné hlasy pro strany a tzv. přednostní hlasy pro kandidáty, u kterých voliči předepsaným způsobem vyznačili, že jim dávají přednost. Zjištěné údaje zapíše komise do zápisu a správnost údajů potvrdí všichni členové komise svými podpisy. Délka tohoto procesu se může odvíjet od velikosti okrsku, respektive od počtu voličů, ale třeba i od zkušeností okrskové volební komise.

Je Ústecko, potažmo Ústecký kraj něčím specifický z hlediska sčítání hlasů v porovnání s celou ČR?

Kdepak, sčítání a zpracování výsledků voleb musí probíhat všude stejně, v souladu se zákonem. Nicméně mohu uvést některá zajímavá data spojená s Ústeckým krajem. V Ústeckém kraji kandiduje do Poslanecké sněmovny 564 kandidátů za 24 politických stran a hnutí. V kraji kandiduje celkem 168 žen a 396 mužů. Žen je tedy 30 %, což je mírný nárůst oproti předchozím sněmovním volbám. 5 žen je na 1. místě kandidátní listiny. 238 kandidátů, tj. přes 40 %, uvádí před jménem vysokoškolský titul. Nejstarším kandidátem v Ústeckém kraji je osmdesátiletý muž. Nejmladších kandidátů ve věku 21 let je 8.



Kde mohou lidé výsledky voleb najít?

Průběžné i konečné výsledky zveřejňuje ČSÚ na serveru www.volby.cz. Naleznete tam i statistické přehledy o počtech kandidujících podle věku, pohlaví, politické příslušnosti nebo podle politických subjektů, které kandidáty navrhly. V nabídce Otevřená data jsou ke stažení mimo jiné registry kandidátů, volební číselníky a po volbách i datové soubory s výsledky voleb až do úrovně jednotlivých okrsků. Zajímavosti a důležité informace jsou i na Twitteru statistického úřadu.

Jaký volební okrsek v Ústeckém kraji je nejmenší a naopak který je největší?

Nejvyšší počet zapsaných voličů byl v posledních volbách v okrese Děčín, přibližně 105 tisíc, naopak nejméně v okrese Louny, přibližně 70 tisíc. Obcí s nejmenším počtem voličů jsou Staňkovice v okrese Litoměřice, které měly v posledních volbách do krajského zastupitelstva na podzim loňského roku 42 zapsaných voličů.



Kolik komisařů celkem bude do sčítání hlasů v Ústí nad Labem nasazeno?

S ohledem na fakt, že okrskové volební komise nejsou složeny ze zástupců Českého statistického úřadu, nemohu mít o tomto bližší informace. Členy komisí totiž delegují kandidující subjekty. Volná místa případně doplňují starostové. Lze ale uvést, že minimální počet členů okrskové komise pro volby do Poslanecké sněmovny je 5. Výjimku tvoří okrsky do 300 voličů, kde může být komise čtyřčlenná.



Jakou volební účast letos tipujete?

Volební účast ani žádné jiné výsledky dopředu netipuji. Český statistický úřad je striktně nezávislý a apolitický. Žádné prognózy, natož pak předvolební průzkumy, tedy neprovádíme. Mohu ale uvést, jaká byla volební účast v minulosti. Od vzniku Ústeckého kraje v roce 2000 byla nejvyšší účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006, přes 57 %, a nejnižší v roce 2002, pouze 50 %. Při minulých volbách v roce 2013 byla účast necelých 52 %. Nejvyšší volební účast byla v okrese Litoměřice, téměř 57 %, a nejnižší v okresech Chomutov, Teplice a Most, pouze 49 %. Přes 80 % byla volební účast v roce 2013 v Horních Řepčicích a Doubici, naopak pouhá třetina voličů přišla v Obrnicích.



A jaký je Váš názor na elektronické volby?

Je možné, že v dalším desetiletí nezůstane výhradně u hlasovacích lístků a nějaká forma elektronizace bude umožněna. Ovšem to, zda bude možné hlasovat elektronicky, není na mně, to je politické rozhodnutí.