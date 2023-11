Funkci předsedkyně vládní TOP 09 obhájila na sobotním sněmu strany v Praze šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ve volbě neměla protikandidáta, získala 142 hlasů ze 177. Stranu by tak měla vést do příštích sněmovních voleb za dva roky. Delegátům poděkovala za podporu a slíbila, že bude "makat" na tom, aby strana byla vidět a plnila své sliby.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová | Foto: Deník/Michal Bílek

Pekarová Adamová vede TOP 09 od roku 2019, čtyři roky předtím byla nejdříve řadovou a následně první místopředsedkyní strany. Pozici v TOP 09 naposledy obhájila před dvěma lety mezi sněmovními volbami a jmenováním současné vlády, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostové s Piráty.

Sněmovnu vede Pekarová Adamová od roku 2021, kdy jako jediná z lídrů koaličních stran nezasedla ve vládě. TOP 09 v kabinetu Petra Fialy (ODS) zastupují vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Ve volbě předsedy porazila Pekarová Adamová v listopadu 2019 senátora Tomáše Czernina, když získala 96 hlasů, Czernin o 15 méně. V listopadu 2021 ji celostátní sněm TOP 09 potvrdil ve funkci na další dva roky, neměla protikandidáta a ve volbě získala 163 ze 176 hlasů.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala varoval na dnešním sněmu koaliční TOP 09 v Praze před hádkami v koalici Spolu, kterou kromě této dvojice stran tvoří ještě KDU-ČSL. Je to podle něj cesta, jak odevzdat moc extremistům. Za nutnost označil vítězství ve volbách do Evropského parlamentu (EP) i příštích volbách do Sněmovny, jinak podle něj hrozí Česku „návrat do temných časů“.

Fiala uvedl, že v jednotlivých stranách se objevují názory, že spoluprací ve Spolu ztrácejí mimo jiné svou identitu. „Pokud se začneme hádat, vymezovat se, je to nejspolehlivější cesta, jak odevzdat moc extremistům a populistům,“ varoval. Zodpovědné demokratické strany podle něj musí spojovat síly. „Pro ODS i TOP 09 má smysl politika, která se dokáže dívat daleko dopředu. Abychom ji mohli dělat, musíme vyhrát volby,“ doplnil.

Současná vláda Spolu se Starosty a Piráty je podle Fialy jedinečná v tom, že sdružuje všechny relevantní demokratické síly v Česku. „Proto má mimořádnou odpovědnost,“ řekl. Kabinetu se podle něj podařilo úspěšně vypořádat s mimořádnými výzvami jako covid-19, energetická krize či uprchlická vlna z Ukrajiny. „Jsou i věci, které se nedaří tak rychle, jak bychom si přáli,“ připustil. Z problémů je však podle něj potřeba udělat výzvy a nepropadat poraženectví.

Koalice nesmí také propadat „blbé náladě“, čas vládnutí si vybírat nemůže. „Máme to ve svých rukách, držme spolu a výsledky s dostaví,“ uvedl Fiala. Ocenil zástupce TOP 09 ve vládě i šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a její působení v čele Sněmovny. Je podle něj výbornou a důstojnou předsedkyní dolní komory. „Ve Sněmovně přitom probíhají největší útoky na naši vládu a vůči naší snaze o pozitivní změnu ČR,“ uvedl.

Partnerství stran ve Spolu má podle něj silný a stabilní základ, voliči to ve volbách oceňují. „Nepodceňuji výzkumy veřejného mínění, ale současně vím, že jejich relevance je omezená. Nepřeceňujme je. Jediným měřitelným parametrem úspěšnosti v politice jsou volby. A v těch jsme úspěšní,“ zdůraznil Fiala.

Memorandum o koaliční kandidatuře ve sněmovních volbách podepsali lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 před třemi lety. Ve volbách pak koalice Spolu těsně porazila s 27,79 procenta hlasů hnutí ANO. Lídři Spolu nedávno oznámili, že budou příští rok ve volbách do EP kandidovat společně. Pro volby do krajských zastupitelstev, které se budou rovněž konat v příštím roce, patrně naopak společná kandidátka Spolu ve většině krajů nevznikne.