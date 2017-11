Předsedou ČSSD nebude moci být nestraník, řekl Chovanec

Novým předsedou ČSSD podle statutárního místopředsedy Milana Chovance se nebude moci stát některý ze současných nestraníků. Stanovy by kvůli tomu totiž bylo možné změnit nejdříve na únorovém sjezdu sociálních demokratů a změnu by pak bylo třeba zaregistrovat na ministerstvu vnitra. Chovanec to dnes řekl po jednání předsednictva strany. Právě Chovanec dřív možnost nestranického předsedy zmiňoval.

"Není možné, aby se stanovy aplikovaly přímo na sjezdu," uvedl Chovanec, který po rezignaci premiéra Bohuslava Sobotky stranu vede. Nového předsedu si podle něj vyberou delegáti sjezdu, přímá volba uplatněna nebude. Přímá volba předsedy zatím nebyla vyzkoušena a k této formě výběru by podle Chovance měla strana přistoupit až "ve stabilnější době". Místopředseda ČSSD výslovně neřekl, zda se o funkci ve vedení strany bude znovu ucházet. "Moje jediná ambice je dovést sociální demokracii do bezpečného přístavu jménem sjezd. Rozhodnou krajské organizace, které nominují," řekl Chovanec. Uvedl také že sjezd musí zvolit "nové vedení, razantní vedení". ČTĚTE TAKÉ: Sjezd ČSSD bude už v polovině února. Zájem vést stranu připustil Zimola Sjezd se bude zabývat podle Chovance změnou stanov strany, které je potřeba "trošku provětrat", aby sociální demokracie byla rychlejší a akceschopnější. Chovanec v této souvislosti zopakoval, že strana by do budoucna měla dát větší prostor starostům a hejtmanům, kteří za ni kandidovali, ale nejsou jejími členy. "ČSSD v říjnových sněmovních volbách získala jen 7,27 procenta hlasů, přičemž před čtyřmi lety vyhrála s 20,45 procenta. Pád nezastavilo červnové rozdělení funkcí mezi Chovance, Sobotku a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, jenž byl volebním lídrem. ČTĚTE TAKÉ: Dlouhodobá vláda kabinetu bez důvěry? Chovanec: Nepřípustné ani možné Předsednictvo ČSSD podle Chovance také nechá na rozhodnutí poslaneckého klubu, koho podpoří při volbě předsedy Sněmovny. Chovanec ale dnes naznačil, že kvůli právu šéfa dolní komory nominavat předsedu vlády by tuto funkci neměl zastávat kandidát ANO. Pak by mohla očekávaná menšinová vláda předsedy tohoto hnutí Andreje Babiše vládnout bez důvěry Sněmovny několik měsíců. "Samozřejmě síla patnáctičlenného klubu není tak velká, abychom mohli partnerům nabídnout rozhodující hlasy pro volbu či nevolbu konkrétní osoby," prohlásil Chovanec. Na funkci předsedy kandidují Radek Vondráček z ANO a předseda ODS Petr Fiala. ČTĚTE TAKÉ: Andrej Babiš: Bez důvěry vládnout nechci

Autor: ČTK