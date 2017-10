Předsedou poslaneckého klubu STAN byl jmenován Farský

Už v neděli ustavili klub sněmovní nováčci Piráti. Dnes je následovalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), za předsedu byl zvolen lídr voleb Jan Farský. Místopředsedy se stali Vít Rakušan a Věra Kovářová.

„Jednali jsme o fungování klubu a výborech, kde by byla naše účast nejvíc platná. Prioritou je pro nás Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Potvrdili jsme si také svoje stanovisko nevstupovat do vládní spolupráce s hnutím ANO,” uvedl Jan Farský.

STAN má svůj posl. klub. Předseda klubu Farský, místopředsedové Rakušan a Kovářová. Více https://t.co/s5XxRKWa9L — Hnutí STAN (@STANcz) 23. října 2017

A to především kvůli demokratickému deficitu vítězného hnutí Andreje Babiše.

"Jsou témata, o kterých je ale třeba jednat skrze politické spektrum, tam musíme najít konsenzus všechny politické strany, a to jsou digitalizace, školství a vzdělání," řekl Farský.

Spolupráci s ANO odmítl už po včerejším jednání s Babišem Petr Gazdík. "My jsme ANO sdělili, že s nimi nejsme připraveni jít do koalice. A oni to vzali na vědomí," uvedl Gazdík po schůzce. Ideologie STAN a ANO jsou totiž podle něj proti sobě.