Brno má nové vedení. Městu povládne primátorka Vaňková a čtyři náměstci

V noci na dnešek nečekaně uzavřený most u stanice metra Vltavská bude nutné zbourat. Uvedla to mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Zároveň TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru, informovala Česká televize.