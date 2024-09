V úvodu 15 minut Kateřiny Perknerové se probíral výsledek voleb v Sasku a Durynsku, kde zabodovala nacionální pravice, tedy Alternativa pro Německo. Jejím hlavním programovým bodem je potírání ilegální migrace a omezení přistěhovalectví. Nepřináší podobná rétorika úspěch čili nedělá to Tomio Okamura vlastně dobře, když v kampani straší mužem tmavé pleti se zkrvaveným nožem v ruce?

Pekarová Adamová: Nechci žít v Okamurově světě

„To je metoda, kterou používají populisté, lidé na radikální části spektra. Chtějí oslovovat voliče používáním emocí a vyvoláváním strachu. Věřím, že stejně jako já, chce většina lidí žít ve světě, kde rozdílnosti akceptujeme, problémy řešíme a nevyvoláváme strach. V Německu skutečně spousta věcí správně řešena nebyla a integrace lidí přicházejících odjinud je proto logicky jedním z témat, která mají vliv i na náš život v regionech. Řešení je ale spíš na celostátní úrovni a na domluvě s ostatními zeměmi v rámci Evropy,“ řekla šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.

Podle ní se Česká republika umí poučit z chyb ostatních států, jak dokazuje prakticky bezproblémové soužití s uprchlíky z Ukrajiny. „Pokud se nějaké potíže objeví, okamžitě je řešíme. Chtěla bych odlišit tyto dva světy, ten, kde se problémy reálně řeší, a ten, kde se jen straší, vyvolává se nenávist, dokonce v míře, která může být trestná. Proto Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti, podal na kampaň SPD trestní oznámení. Je třeba to nejen slovně odmítnout, ale udělat krok k posouzení takových praktik soudem, který musí říct, zda jsou přípustné. Za nás přípustné nejsou,“ řekla Markéta Pekarová Adamová.

Okamura: Plakáty SPD schvaluje naprostá většina lidí

Má ta tři trestní oznámení SPD zapotřebí? Vyplatí se jí to a na koho cílí? „Jezdím na akce, kde jsou desetitisíce občanů, a většina lidí nás podporuje. Na sociálních sítích mě sleduje šest set tisíc občanů a 99,999 procenta s těmito našimi alegoriemi souhlasí. Paní Pekarová Adamová ukázala, že vůbec neví, která bije a je úplně mimo. Urazila třetinu občanů Saska a Durynska. Pokud lidé volí AfD, mají jiný názor na migraci, nechtějí Green Deal a prounijní vládu kancléře Scholze, tak je zástupkyně naší vládní koalice urazí označením populisté,“ odmítl argumenty šéfky TOP 09 Tomio Okamura.

Nevadí mu, že durynský politik z Alternativy pro Německo (AfD) Björn Höcke byl dvakrát odsouzen za provolávání nacistického hesla Vše pro Německo, které používaly úderné oddíly SA nacistické strany NSDAP a je v Německu zakázané? „Od vyjádření Björna Höckeho už jsem se před lety distancoval, nikdy v životě jsem ho neviděl a nemluvil jsem s ním. Je přece pochopitelné, že to odsuzuji. Podle aktuálních oficiálních údajů jenom vloni v Německu došlo k 3842 pobodáním, to znamená, že to vychází přibližně na deset pobodání denně,“ pravil Okamura.

A ke kolika pobodáním od ilegálních migrantů z Afriky došlo v České republice, otázala se moderátorka. „Kvůli tomu, že Fialova vláda odsouhlasila migrační pakt, který začne platit za dva roky, toto nebezpečí hrozí. Jsme v Schengenu, hranice tu nejsou, a my nechceme dovážení afrických a jiných nepřizpůsobivých migrantů. Německé statistiky říkají, že nejčastějšími pachateli trestných činů jsou Turci a Syřané. My musíme okamžitě ukončit vládu pana Fialy a paní Pekarové Adamové, čím dříve, tím lépe, aby přestala škodit České republice, okrádat lidi a ohrožovat jejich bezpečnost,“ konstatoval Okamura.

Přeborník v demagogii

Na to předsedkyně sněmovny reagovala slovy: „Pan Okamura je přeborník v demagogii, nikdy nemá žádné konkrétní řešení, jen říká, co je špatně a co nechce. Migrační pakt možná není dokonalý, ani my jsme nebyli nadšeni z jeho finální podoby. Avšak přináší kroky, které mají situaci řešit už vně evropských hranic, aby se ti lidé vůbec nevydávali na pochod. Cílí také na návratovou politiku a posílení Frontexu a kontroly na hranicích. My si přejeme, aby se zvolený Evropský parlament v novém období dál těmito pravidly zabýval a zlepšoval je. Pokud budeme jen mudrovat a říkat, co nechceme, nic nezměníme. Česká republika ukazuje dobrý příklad v integraci ukrajinských uprchlíků, z nichž drtivá většina pracuje a přispívá do sociálního systému, jejich děti chodí do škol. Samozřejmě je to snazší, protože nám jsou kulturně a jazykově blízcí.“

Pojďme zchladit emoce

Právě proto se to srovnávat příliš nedá, Ukrajinci jsou z našeho kulturního, náboženského, civilizačního okruhu, migranti z afrických zemí nikoliv. A Tomio Okamura se nevymezoval vůči ukrajinským běžencům, podotkla moderátorka. „K nám ale nemíří migranti, před nimiž varuje pan Okamura. My jsme tranzitní zemí a naše policie ve spolupráci se svými zahraničními kolegy řeší i tyto tranzity, postihuje pašeráky lidí. Pokud bychom se uzavírali nebo vystupovali z Evropské unie, jak to chce pan Okamura, zůstali bychom na to sami. A chci zdůraznit, že včera jsem se vrátila z Ukrajiny, viděla jsem tam hrozné věci, které se tam dějí. Ne všichni lidé ze zahraničí jsou nebezpeční, jak se nám tady snaží podsouvat kampaň SPD. Oni si k tomu záměrně vybrali člověka, který vypadá děsivě, ale pojďme zchladit emoce, nepoužívejme to v kampani, nevzbuzujme nenávist ani vůči romským spoluobčanům, jak to dělá SPD,“ pravila předsedkyně TOP 09.

Ostrou výměnu názoru způsobila v debatě Deníku s Markétou Pekarovou Adamovou a Tomio Okamurou otázka migrace. | Video: Deník

Nedostatek pediatrů a zubařů

V krajských volbách se ovšem migrační téma asi nebude řešit jako primární. Zato nedostatek pediatrů, stomatologů a ambulantních lékařů v regionech ano. Proč s tím ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a 1. místopředseda TOP 09 nic nedělá? Nebo je to čistě věcí zdravotních pojišťoven? A co tedy dělají ony?

„Samozřejmě se s tím pan ministr Válek snaží dělat maximum. Například v případě pediatrů jde o zjednodušení vzdělávání. Tato lékařská specializace bude atraktivnější, a to se v nějakém časovém horizontu propíše i do jejich většího počtu. Dále má připravený zákon o zdravotních službách, který řeší dostupnost lékařské péče. A podotýkám, že podle výzkumu je v České republice 77 procent obyvatel spokojeno se zdravotní péčí. My děláme všechno pro to, aby i zbývajících 23 procent nespokojených mělo zajištěnou větší dostupnost lékařských služeb. Doufám, že třeba i poslanci SPD tento zákon ve Sněmovně podpoří,“ věří její předsedkyně.

Jde o akutní problém

S momentálním nedostatkem pediatrů to ovšem nesouvisí. Například ve městě Aš, kde je 690 dětí bez lékaře, se radní proto obrátili na soud. Otázka je, zda jim to pomůže. Není realitou, že se s tím nedá dělat nic, pokud neexistují umístěnky a není síla, která by donutila absolventy medicíny působit tam, kam je stát pošle? Nepomáhají nabízené byty, náborové příspěvky, vysoké platy.

„Je vidět, že paní Pekarová Adamová nevystrčí hlavu z centra Prahy, možná občas někam vyjede svým luxusním, státem placeným autem s tmavými skly, ale asi z něj nevystupuje. Nespokojenost s dostupností lékařské péče je obrovská, průzkum si každý může udělat sám. Jezdím do regionů každý víkend a vím, že je dramatický nedostatek stomatologů, dětských a zubařských pohotovostí, odborných lékařů. Slyšel jsem to v nemocnici na Tachovsku nebo v Krnově. SPD, pakliže bude ve vedení krajů, má připravených deset bodů, jen namátkově finanční pobídky pro praktické lékaře v méně dostupných oblastech, stipendia pro studenty medicíny s podmínkou, že po absolutoriu budou určitou dobu pracovat ve venkovských regionech, investice do rozvoje telemedicíny, která otevře možnost konzultace v jednodušších případech atd. Ten problém je akutní a musí se řešit teď, ne úpravou vzdělávání někdy v budoucnu. TOP 09 s tím neudělala vůbec nic, i když je řadu let ve vedení několika krajů a má ministra zdravotnictví. Jediná šance je ukončit vládu pětikoalice. Paní Perknerová se vás ptá na africké migranty a vy tady mluvíte o ukrajinských uprchlících, jste tím úplně posedlá, paní předsedkyně, jste vedle jak ta jedle a vaši vládu musíme ukončit,“ rozhorlil se Tomio Okamura.

A pokračoval: „Ani po krajských volbách neudělají nic, zlikvidovali republiku, zadlužili lidi, rozkradli veřejné peníze. TOP 09 má odsouzeného starostu Vápenné Leoše Hanniga za dotační podvod, to je hrůza, musí nastat konec této vlády,“ burcoval Tomio Okamura.

Moderátorka připomněla, že v této republice je za podvody a korupci odsouzena nebo obviněna spousta lidí, v živé paměti všichni mají kauzu exprimátora Chomutova za ANO Marka Hrabáče. „Z SPD nikdo, já nejsem z hnutí ANO,“ vykřikl Okamura.

Za dotační podvody možná ne, za jiné věci ano, řekla redaktorka. „A to jaké?“ ptal se šéf SPD.

Odpověděla Markéta Pekarová Adamová: „Pan Okamura asi zapomněl na členku své strany paní Dvořáčkovou, kterou vyšetřuje policie společně s panem Charvátem z hnutí ANO v Pardubicích, nebo na pana Sekulu, který se doznal k tomu, že ve Zlínském kraji dával úplatky.“

Okamura se proti tomu ohradil. „Nelžete tady, jak to dopadlo? Odsoudil někdo paní Dvořáčkovou?“ oponoval šéf SPD.

Moderátorka klidnila vášně a vrátila debatu k problematice dostupnosti zdravotních služeb a tomu, co s tím mohou udělat zvolené krajské reprezentace, neboť to zajímá skutečně všechny obyvatele ČR. „Také bych se raději než k pokřikování pana Okamury vrátila k věcem, které lidi pálí, což je dostupnost péče. Finanční pobídky už mnohé kraje dávno zavedly. Telemedicínu jednoznačně a dlouhodobě podporuje ministr zdravotnictví Válek a v mnoha regionech se rozvíjí. Minulou sobotu jsem byla v Olomouckém kraji, hovořila jsem s naší starostkou Jeseníku Zdeňkou Blišťanovou, která tuto záležitost s pojišťovnami, krajem i ministerstvem intenzivně řeší. To budeme aktivně dělat i v budoucnu. Není to o heslech na sociálních sítích, ale o reálné práci,“ konstatovala předsedkyně TOP 09.

Hotovost v ordinaci

Na závěr padla otázka, zda by měl ministr Válek nebo pojišťovny zarazit platby v hotovosti v ordinacích. Nebo se to stane normou, byť je to protiústavní, neboť si všichni platíme zdravotní pojištění? „Určitě doporučuji lidem, kteří se s takovým přístupem setkají, aby se obrátili na svoji zdravotní pojišťovnu. Pokud se někdo chová protizákonně, je nutné to řešit dle stávající legislativy. Zaměřuje se na to i pan ministr Válek a kontroly z pojišťoven. Je nutné, aby o tom věděly a mohly u konkrétního lékaře zasáhnout,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová.

Že se u některých lékařů v Česku platí? Podívejte se, co na to řekla Markéta Pekarová Adamová. | Video: Deník

I pro šéfa SPD to je „naprosto nepřijatelná věc“. Rozvedl to takto: „SPD dlouhodobě říká, že v rámci povinného zdravotního pojištění musí občané dostat nejlepší možnou zdravotní péči, která je v daném místě a čase dostupná. Slova paní Pekarové Adamové jsou typický alibismus. Vždyť TOP 09 vede ministerstvo zdravotnictví tři roky a pan ministr Válek neudělal vůbec nic, zhoršila se dostupnost zdravotní péče i léků, důchodci si musejí vybírat, který lék s doplatkem si vezmou.“

Že se u některých lékařů v Česku platí? Podívejte se, co na to řekl Tomio Okamura. | Video: Deník

Jeho rada občanům tedy zní, že v ordinacích nemají na dřevo platit nic? „Tou nejlepší radou je ukončit asociální Fialovu vládu, protože ona s tím nic neudělá, a přijít k volbám, krajským a za rok sněmovním. Vyměňme tuto vládu, která politicky rozkrádá naše peníze a posílá je někam do zahraničí. V rozpočtu je peněz reálně dost, akorát se nesmějí vydávat za hlouposti a předražené věci do zahraničí, ale dostat se k našim občanům. My jim je vrátíme,“ uzavřel úterní předvolební duel Tomio Okamura.