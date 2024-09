Digitalizaci stavebního řízení vnímá Ivan Bartoš jako největší digitalizační projekt za posledních několik dekád.

„My jsme v tomto volebním období uskutečnili už spoustu digitálních projektů, od e-dokladů, aplikace portálu občana a dalších, a tohle je nejkomplexnější projekt za posledních dvacet let. Problémy při startu má, velmi rychle jsem reagoval na požadavky z územních stavebních úřadů a v létě jsme dodali významné zlepšení,“ zhodnotil ministr.

Kdy bude celý systém bezproblémový jak pro úřady, tak stavebníky, ale Bartoš odhadovat nechce. „Systém je průchozí. Prioritizujeme jednotlivé požadavky na rozvoj systému, máme předsoutěženo a pokračujeme dál ve vývoji,“ shrnul.

Robert Šlachta připomněl, že všichni od Pirátů očekávali, že digitalizace bude jejich parketa a problematická digitalizace stavebního řízení stranu fakticky zdiskreditovala.

„Vám se povedla famózní věc, naštvali jste občany, úředníky, opozici a dokonce i koalici. Pro mě je to, co jste způsobili běžným občanům, strašně velký problém,“ poznamenal.

O čem byla řeč v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové: (záznam debaty si můžete pustit ve videu) o nepodařené digitalizaci stavebního řízení

o nadcházejících krajských volbách

o politické budoucnosti Roberta Šlachty

o možném zatčení izraelského ministra obrany

o státním rozpočtu na příští rok

o dostupnějším nájemním bydlení O digitalizaci stavebního řízení, státním rozpočtu či dostupnějším nájemním bydlení. Hosty 15 minut Kateřiny Perknerové byli Ivan Bartoš a Robert Šlachta. Podívejte se, co zaznělo | Video: Deník

Nešvary z minulosti

Podle Bartoše digitalizaci státu obecně komplikují nešvary z minulosti. Systémy podle něj v minulosti tvořily velké a drahé firmy. To chtěli Piráti změnit, ale naráželi na vliv, který si firmy stačily vybudovat. „Vůbec dostat se ze zajetí velkých firem, které vás drží pod krkem, je velmi obtížné. A to je i případ digitalizace stavebního řízení. V momentě, kdy vy něco vysoutěžíte, to ostatní okamžitě napadnou a dochází ke zdržení,“ vysvětlil lídr Pirátů.

Robert Šlachta k tomu poznamenal, že argumenty Bartoše jsou pochopitelné. Vyjádřil ale rozčarování nad tím, že ministerstvo pro místní rozvoj digitalizaci nevyzkoušelo a najelo rovnou na ostrou verzi pro celou republiku.

„U policie nemohlo dojít k tomu, že bychom vypnuli starý systém a ten druhý nefungoval. Vy jste udělali něco, co se nedá vysvětlit,“ řekl.