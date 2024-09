Kromě toho ovšem platí, že občané se rozhodují také na základě věrnosti stranickému tričku či výkonu politiků na celostátní úrovni. Podle velké ankety Deníku, do níž se zapojily bezmála čtyři tisíce čtenářů, 22 procent lidí volí do krajských zastupitelstev stejně, jako volí do sněmovny. Při pohledu na srpnový průzkum volebních preferencí agentury Median by rozložení jejich přízně vypadalo následovně: hnutí ANO by ve sněmovním klání získalo 32,5 procenta hlasů, ODS 13, SPD 11, Piráti a STAN 9,5. Ostatní strany by nepřekročily pětiprocentní hranici.

Toto naladění veřejnosti potvrdilo také šetření společnosti Kantar CZ pro Českou televizi. Ta zkoumala volební potenciál kandidujících subjektů i jejich voličská jádra. Ve všech krajích (v Praze se volí až za dva roky) drtivě vede hnutí ANO. V Ústeckém kraji by mohlo dostat až 47 procent hlasů, zatímco druhý STAN necelých dvacet. Ve Středočeském kraji má Babišovo hnutí potenciál 41,5 procenta hlasů. Tyto predikce se ovšem nemusejí promítnout do konečného výsledku. V roce 2020 bylo celkovým regionálním vítězem ANO, avšak obsadilo pouze tři hejtmanské posty. A v boji o Senát zcela propadlo.

Rozpočet a energie

Oba předsedové se také vyjádří k návrhu rozpočtu na příští rok, který kabinet musí do konce září poslat do sněmovny. Bude dost peněz na školství, výstavbu bytů a na platy státních zaměstnanců včetně hasičů? A zajímat mě bude i vývoj cen energií. Zdraží opět elektřina a plyn? Do jaké míry zatíží domácnosti a firmy poplatky za obnovitelné zdroje?

