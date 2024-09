Už dnes se v novém pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové střetnou politici, jejichž strany kdysi tvořily vládní koalici, tedy Marian Jurečka za KDU-ČSL a Michal Šmarda za SOCDEM.

Lidovci o sobě říkají, že jsou sociálním svědomím Fialovy vlády. Skutečně to tak je, když neprosadili zvýšení platových tarifů ve veřejné sféře už od letošního září, chtějí prodloužit věk odchodu do důchodu, zavést jednu sociální superdávku a ulehčit výpovědi zaměstnancům? Co by dělali sociální demokraté jinak? Jak to, že se jim nedaří oslovovat voliče, byť je pětikoalice podle všech průzkumů velmi neoblíbená?

V čem by našly obě jejich strany společnou řeč a kde se zásadně liší? I to bude předmětem dnešní debaty.

Také se zeptám, jaké výsledky očekávají lidovci a sociální demokraté v krajských volbách a jak se zachovají, pokud neuspějí. Marian Jurečka po vánočním večírku na svém ministerstvu v době střelby na Filozofické fakultě UK uvedl, že pokud se nezvýší volební preference lidovců, nebudou mít dva europoslance a neuspějí v krajských volbách, už nebude na předsedu kandidovat. Splní tento slib?

A proč Michal Šmarda zrušil schůzku s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou a obává se koalice se Stačilo? Odpovědi uslyšíte dnes v 11:30 v duelu Deníku.cz.