Opoziční hnutí ANO by podle květnového modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News nyní vyhrálo volby s 33,5 procenta hlasů. Druhá by byla vládní ODS s 14,6 procenta, třetí Piráti s 10,8 procenta. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny byly TOP 09, ČSSD, KSČM i KDU-ČSL.

Šéf ANO Andrej Babiš a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová, ilustrační foto. | Foto: Denik/Zbyněk Pecák

Televize v neděli model představila v pořadu Partie Terezie Tománkové, kde se diskuse zúčastnili předseda vlády Petr Fiala (ODS) a expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Do dolní komory Parlamentu by se podle modelu, kterého se mezi 18. a 29. květnem zúčastnilo 1141 lidí, dostala ještě hnutí SPD a STAN. Model byl vytvořen krátce poté, co kabinet představil své návrhy konsolidačního balíčku na ozdravení rozpočtu a důchodové reformy.

Opoziční SPD měla podle modelu 9,3 procenta hlasů, koaliční STAN 5,8 procenta. TOP 09 v modelu obdržela 4,7 procenta hlasů, ČSSD 4,1 procenta, KSČM 3,8 procenta a lidovci měli 3,4 procenta hlasů. Další subjekty skončily pod třemi procenty.

Podle modelu agentury Median z dubna mělo nejvyšší voličské preference také hnutí ANO, nicméně tehdy po několikaměsíčním růstu klesly. Hnutí by podle Medianu volilo 31 procent lidí, druhé místo by obsadila ODS s 15 procenty hlasů, třetí by byli Piráti s 10,5 procenta.

Podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi by na přelomu dubna a května vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by získala 25 procent. V součtu s Piráty a STAN by vládní koalice podle modelu, který vznikl ještě před oznámením konsolidačního balíčku, většinu ve Sněmovně nezískala. Měla by 43 procent hlasů.