Volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. ODS a Piráti mírně rostou

ČTK

Volby do Sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procenta hlasů. Jeho podpora oproti červnu klesla o 2,5 procentního bodu. Druhá ODS by získala 15 procent, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Stejně si polepšili i třetí Piráti, obdrželi by 12 procent hlasů. S odstupem za nimi následuje s osmi procenty SPD. Hnutí STAN by obdrželo 6,5 procenta a TOP 09 a sociální demokraté (SOCDEM) se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny, získali by 5,5 procenta, respektive pět procent hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median.

Poslankyně ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda ANO Andrej Babiš. | Foto: ČTK