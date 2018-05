Preference ČSSD klesly. Hnutí ANO posílilo, polepšili si i komunisté

V dubnu by volby vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, do Sněmovny by neprošla TOP 09. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Proti březnu si pohoršila ČSSD, víc než před měsícem by naopak získali komunisté. Průzkum také ukázal, že v posledních měsících klesla spokojenost lidí s politickou situací.

Dubnový volební zisk ANO by byl o procentní bod vyšší než v březnu. O půl procentního bodu na 14,5 procenta si polepšila ODS, stejný dubnový výsledek Pirátů představoval proti březnu nárůst o procentní bod. Osmiprocentní zisk komunistů by byl o 1,5 procentního bodu vyšší než v březnu, ČSSD naproti tomu ubylo hlasů o dva procentní body na 6,5 procenta. Analytik Kantar TNS Pavel Ranocha poukázal na přelívání voličů mezi ANO, komunisty a sociálními demokraty. "Proto jsou také jejich preference tak proměnlivé," dodal. Upozornil také, že během posledních tří měsíců 20 procent lidí změnilo názor, koho by volili nebo zda by vůbec přišli k volbám. Místopředseda ČSSD Martin Netolický spojuje rozkolísanost preferencí strany s tím, že sociální demokracie vyjednává o vládní spolupráci s ANO. "ČSSD si musí uvědomit, kdo ji volil," řekl v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Je přesvědčený, že voliči, kteří s ČSSD zůstali, nebyli fanoušci ANO a šéfa hnutí Andreje Babiše, dodal. S mírnými změnami proti březnu by se podle volebního modelu do Sněmovny dostaly ještě další tři strany. Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury by dostala osm procent, lidovci a Starostové a nezávislí (STAN) shodně 5,5 procenta. Pod pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny by stejně jako v březnu zůstala TOP 09. Spokojenost s politickou situací v Česku podle průzkumu Kantar TNS klesla z únorových 29 procent na dubnových 19 procent. "Lidé už mohou být do jisté míry nespokojení s tím, jak dlouho se táhne vyjednávání o vládě, anebo druhá skupina třeba není až tak ztotožněná se složením té (vlády), která se právě rýsuje," komentoval čísla Ranocha. Nejvýrazněji jsou s politickou situací nespokojeni podporovatelé Pirátů a STAN, ukázal také průzkum. Nejmenší nespokojenost vládne mezi podporovateli ANO, ale také u nich podle Ranochy narůstá. Průzkum se uskutečnil mezi 7. a 27. dubnem, zúčastnilo se ho 1200 lidí. Výsledky volebních modelů Kantar TNS ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017: Zdroj: Česká televize (Kantar TNS), Český statistický úřad

Autor: ČTK