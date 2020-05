On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Kde nově nebudou lidé muset nadále nosit roušky?

Od úterý 19. května budou povinnosti nosit roušku v práci zbaveni i zaměstnanci při pobytu v kanceláři, pokud od sebe budou vzdáleni nejméně dva metry. Obejdou se bez ní také lidé pracující v profesích, které jsou vystaveny při práci velké tepelné zátěži.

Jak se v příštích dnech zvolní režim na českých hranicích?

Počínaje 25. květnem se nově uvolní také cestování přes hranice. Zatímco nyní na nich musí striktně podstoupit prohlídku všechna auta a cestující v nich, od příštího týdne cestovatele čekají pouze namátkové kontroly. Budou se při nich ovšem nadále povinni prokázat negativním testem na onemocnění covid-19.

Počítá vláda na hranicích ještě s dalšími úpravami režimu přeshraničního pohybu?

Rozvolňovat jej nadále bude i v červnu. Od 8. června by zřejmě mohl podobně jako v začátcích pandemie vzniknout seznam rizikových zemí, který by úředníci aktualizovali podle vývoje epidemiologické situace. Lidé přijíždějící z rizikových zemí by nadále do Česka nemohli být vpuštěni bez negativního testu na nákazu. Ti, kteří by přijeli z ostatních zemí (zřejmě například Slovensko, Rakousko či Chorvatsko) by poté už test mít nemuseli.

S jakou novou pomocí mohou počítat podnikatelé?

Ministři schválili úvěrový program Covid III. a na záruky vyčlenili částku 150 miliard korun, jimiž bude ručit Českomoravská záruční a rozvojová banka komerčním bankám. Od nich by si zejména malé a střední podniky mohly dále napůjčovat až 500 miliard korun. Firmy s nejvýše 250 zaměstnanci díky němu získají záruky na 90 procent úvěru, firmy do 500 zaměstnanců na 80 procent úvěru.

Na co bude vypsán progam Covid nájemné?

Firmám podnikajícím v prostorách, kde platí komerční nájemné, bude stát kompenzovat polovinu nájemného. Musí se ovšem nejprve dohodnout s pronajímatelem, aby jim také odpustil 30 procent nájmu. Jednodušší to budou mít nájemci, kteří jsou v nájmu u veřejných subjektů. Jim stát rovnou odpustí 80 procent nájemného. Do programu se ovšem nebudou moci hlásit nájemci, kteří prostory pronajímají od osoby spřízněné. Určen bude i pro větší podniky, jedna firma ovšem může získat podporu nanejvýš deset milionů korun.