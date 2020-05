Co se chystá v nejbližších dnech (pondělí 11. května):

- otevírají se některé školy. Především pak pro studenty 9. tříd základní škol, pro maturitní ročníky středních škol, gymnázií atd. Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků.

- otevírají se všechny provozovny v nákupních centrech, kadeřnictví, venkovní prostory zámků, muzea, pedikúra, manikúra, provozovny nad 2 500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech.

- restaurace a hospody mohou otevřít zahrádky

- začnou pro všechny fungovat hraniční přechody, které zatím slouží pendlerům a kamionům

- budou povoleny svatby a bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

- zákazníci budou moci zkoušet v obchodech oděvy i boty (nutno dodržet hygienické zásady)

- povoleny budou hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

Do neděle 17. května do 6:00 hodin platí karanténa pro celou Českou republiku. Tedy stav, kdy je významně omezen volný pohyb všech občanů na veřejnosti. Co všechno to znamená, čtěte níže.

ROUŠKY

Na území České republiky platí zakáz vycházet na veřejnosti bez roušky nebo jakékoliv ochrany obličeje. Tedy na ulici, v MHD, v obchodech, parcích. Zkrátka tam, kde nejste zcela sami. „Všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,“ přikázala ve svém usnesení vláda. Doma roušku mít nemusíte.

- roušku musejí mít na veřejnosti i děti, kteří jsou starší dvou let. Pokud rodiče dětem ústa nezakryjí, vystavují se pokutě.

- Děti a osoby s autismem roušku mít nemusejí na ty se také vztahuje výjimka ministerstva zdravotnictví.

- Roušky nemusejí mít žáci ve třídě. "V dalších společných prostorách škol, například na chodbách a v kolektivech, roušky budou muset nosit,“ upřesnil ministr Adam Vojtěch. Roušky nemusejí nosit ani děti od dvou do sedmi let v mateřských školách.

- Další výjimkou v nošení roušek mají lidé, kteří si chtějí udělat portrétovou fotografii. Jedná se o situace např. fotografie na průkaz, či při pořizování fotografie novomanželů.

- Řidiči motorových vozidel roušky mít nemusejí jen v případě, že jsou ve voze sami, nebo jedou se členy své rodiny. Roušky nemusejí mít ani řidiči MHD, kteří jsou sami v oddělené kabině.

- Ochranu tváře nemusejí nosit podle nového nařízení vlády za určitých okolností nosit ani umělci a moderátoři při provádění autorského díla. Platí však důležitá nařízení. Dezinfekce je naprostou nutností. Vystupující umělci se také musejí prokázat negativním testem na covid-19, který nebude smět být starší než čtyři dny.

- Vláda při venkovních sportovních aktivitách zrušila povinnost používat roušky. Ale má to háček. Lidé od sebe budou udržovat rozestup minimálně dva metry. „Zjednodušeně řečeno: pokud někdo pojede v přírodě na kole, nemusí mít roušku. Pokud někdo poběží po lese, nemusí mít roušku. Pokud se ale někdo bude pohybovat třeba uvnitř města, kde lidí bude více a kde kontakt může být menší než dva metry, tak by tu roušku měl mít,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

- Na nošení roušek a dalších pokrávek nosu a úst mimo jiné dohlíží městská a státní policie. Při porušení nařízení hrozí pokuta.

STÁTNÍ HRANICE

Vláda na návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) prodloužila v souvislosti s epidemií koronaviru nového typu ochranu vnitřních hranic do 13. června. Od 11. května začnou současně pro všechny fungovat hraniční přechody, které zatím slouží pouze pendlerům a kamionům. Rovněž se 11. května zpřístupní vybrané přechody pro železniční dopravu.

- Od pondělí 11. května bude možné na místech, která dnes v čase od 5:00 do 23:00 fungují pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu, překračovat hranice všem kategoriím cestujících.

Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR

Na hranici s Německem - Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Svatého Šebestiána. Dolní Poustevna, Hřensko, Kraslice (od 11. května)

Na hranici s Rakouskem - Dolní Dvořiště, České Velenice, Nová Bystřice, Hatě, Mikulov



Další místa (jen pro nákladní silniční dopravu a osoby pravidelně překračující hranice (zejm. pendlery), od 5:00 do 23:00)

Na hranici s Německem - Všeruby, Rumburk, Vojtanov, Cínovec, Petrovice, Boží Dar

Na hranici s Rakouskem - Vratěnín, Valtice, Hevlín

- Cesta za rodinou pro cizince (včetně občanů EU) na území Slovenska je možná pouze pro osoby blízké (manžel, manželka, nezletilé dítě), více informací najdete také na webu MZV Slovenska. Cestovat na území Slovenska není možné ani za účelem turistiky.

- Obnovení mezinárodních linek bude podle dopravců záviset na podmínkách cest do zahraničí, například Slovensko a Polsko totiž stále omezují vstup cizinců do země. Bude také záležet na zájmu cestujících.

- Do karantény nemusejí řidiči kamionů. Při návratu do 24 hodin rovněž není povinný test či karanténa pro ty, kteří například museli do ciziny na urgentní lékařský zákrok či tam vlastní nemovitost a řešili urgentní záležitost. A bez karantény a bez testu lze na 72 hodin cestovat do ciziny za účelem výkonu ekonomické činnosti (např. obchodního jednání).

- Vláda pendlerům změkčila podmínky, za nichž mohou dojíždět za prací přes hranice. Nově nebudou muset chodit na testy, zda nemají koronavirus, nje jednou za měsíc. Nově jim také bude stačit, když test předloží do 72 hodin po posledním překročení hranic.

OTEVÍRÁNÍ PODNIKŮ

Vláda uspíšila uvolnění omezení. Například provozovatelé obchodních center od 11. května musejí zajistit u vchodů dezinfekci, platí také pravidla o rozestupech ve friontě (2 metry) a fronty musejí být řízené. Podle ministra Petra Havlíčka musejí být zákazníci informování o nařízeních formou letáků, informačních tabulí apod. na veřejných prostranstvích. Dětské koutky v nákupních centrech prozatím otevřeny nebudou.

- Od 11. května si lidé mohou zkoušet oděvy a boty. Oblečení si po dobu 24 hodin nebude smět zkoušet nikdo jiný. Musí se po tuto dobu zamezit opětovnému vyzkoušení.

- nadále platí, že obchody s potravinami jsou mezi 8. a 10. hodinou dopolední vyhrazeny pouze pro seniory nad 65 let, invalidy a pracovníky pečovatelských služeb.

- ve všech ochodech platí rozestupy alespoň dva metry, povinné nošení roušek. Vláda doporučuje bezhotovostní platby. Snižují nebezpečí nákazy, virus se snáze uchytí na mincích a bankovkách. Těm lidem, kteří se bez hotovosti neobejdou, ovšem obchody musí umožnit platbu také postaru.

RESTAURACE

- Od 11. května mohou otevřít restaurace a hospody s venkovní zahrádkou. Lidé budou muset udržovat odstup 1,5 metru. Provozovatelé musí dezinfikovat židle a stoly před každým novým příchozím klientem. Při konzumaci jídla a nápojů nemusejí mít klienti u svého stolu roušku.

SPORTOVIŠTĚ

- Od úterý (7. dubna) jsou otevřeny venkovní sportoviště, tedy například tenisové kurty, běžecké dráhy, střelnice a podobně (jedná se o venkovní sportoviště). Otevření se však netýká jejich zázemí, tedy například společných sprch či šaten. Výjimkou jsou toalety.

- Od 27. dubna je obnoven provoz fitness a posiloven. Ale bez využití zázemí (sprchy, šatny). Výjimkou jsou toalety.

- veřejné bazény jsou prozatím zavřené. Ministři je zařadili až do poslední vlny otvíraných zařízení na 25. května. Ještě není určeno, kolik lidí do nich bude moci najednou chodit, záležet bude na aktuálním vývoji nákazy.

- vláda také umožní sportování až 100 lidí současně včetně závodů a tréninků. Opět ale bez využití zázemí (šatny, sprchy). Výjimkou jsou toalety. Sportující také nebudou muset mít roušku.

KINA, DIVADLA, MUZEA

- Otevřít mohou rovněž 11. května kina a divadla. V jeden okamžik je může navštívit maximálně 100 lidí. V divadlech bude možné sedět jen každou druhou řadu. V kinech by vždy dvojici diváků mělo oddělit volné sedadlo. Nebude zde možné ani jíst a pít, rouška bude povinností.

„Pokud je představení bez pevně umístěných sedadal, pak je nutné sedět opět nejvíc ve dvojicích a jeden a půl metru od ostatních,“ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

- I do muzea se v jeden okamžik dostane maximálně 100 lidí. „A nejvíc jeden na deset metrů čtverečních prostorů určených pro návštěvníky," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

ŠKOLY

- Základní školy musejí po otevření zajistit, aby se žáci po příchodu neshlukovali na jednom místě. Roušky nemusejí mít žáci pouze ve třídě, pokud mezi nimi budou dostatečné rozestupy. "V dalších společných prostorách škol, například na chodbách a v kolektivech, roušky budou muset nosit,“ upřesnil ministr Adam Vojtěch. Nasadit si roušku ve třídě musejí tehdy, pokud budou řešit nějaké společné úlohy, úkoly a budou se pohybovat v těsné blízkosti.

- školy by rovněž měly zabránit tomu, aby se u před budovou školy a u vchodu shromáždilo více dětí. Žáci si rovněž budou muset očistit ruce po přezutí.

- Roušky nemusejí nosit děti od dvou do sedmi let v mateřských školách. Měla by zde ovšem panovat zvýšená hygiena. Děti by se měly trávit čas co nejvíce venku.

- Vláda zrušila pracovní povinnost pro studenty lékařských škol a fakult od 11. května, týká se to i oborů sociální péče. Studenti podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mohou v zařízeních, kde dosud působili, zůstat dobrovolně či na základě pracovních dohod.

KADEŘNICTVÍ

- otevírají se 11. května. Ovšem za přísných hygienických pravidel. Provozovatelé kadeřnioctví či barber shopů musejí mít kromě roušky zároveň druhou ochranu dýchacích cest, tedy ochranný štít. (platí i pro pedikúru, manikúru)

- mezi zákazníky musí být prostor alespoň dva metry. (platí i pro pedikúru, manikúru)

- kadeřníci si musejí po výkonu dezinfikovat ruce, pokud používají rukavice, vyhodit je a použít u dalšího klienta nové. (platí i pro pedikúru, manikúru)