Kolik lidí máme na Ukrajině, jak se dostat zpět do Česka?

Přesný počet Čechů, kteří vzdor varování na Ukrajině zůstali, není znám. V systému DROZD, který provozuje ministerstvo zahraničí, je zapsáno 150 Čechů (převážně trvale žijících na Ukrajině, kteří odejít nechtěli) a dalších deset Čechů se stahuje z mise OBSE. Kvůli přerušení letecké dopravy ale aerolinky řeší, jak lidi ze země dostat. „Aktuálně řešíme několik případů, kdy klienti kvůli uzavření vzdušného provozu nad Ukrajinou uvízli na Ukrajině. Vhodným řešení se jeví pozemní doprava do moldavského Kišiněva a odtud již letecký spoj. Situaci nadále sledujeme a našim klientům budeme plně nápomocni,“ uvedl ve čtvrtek po poledni Josef Trejbal, ředitel Letuška.cz. Odlety na Ukrajinu z Prahy byly zrušeny už ve čtvrtek ráno. Slovensko přerušilo se svým východním sousedem vlakové spojení.

Je Česko připraveno na humanitární krizi a deseti tisíce uprchlíků z Ukrajiny?

Na Ukrajině žije přes 44 milionů lidí. Například Polsko už dříve odhadlo, že přes hranice bude chtít prchnout až milion Ukrajinců, na nával se připravují také Slováci, Maďaři a Rumuni. České ministerstvo vnitra připravuje scénář pro migrační vlnu. „Scénář je hotov, pohybujeme se od zeleného až po černý stupeň, je podrobně popsáno, jaké mechanismy by při jakém počtu byly aktivovány,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Česko je nyní v zeleném stupni pohotovosti a podle Rakušana jsme schopni zvládnout i „vyšší tisíce“ uprchlíků. V Česku trvale žije skoro 200 tisíc Ukrajinců a dalších 60 tisíc tu má „krátká víza“. Ty Česko nebude nutit opustit zemi. Naopak, kdo v Česku trvale bydlí, bude mít podle vnitra šanci přivést sem i zbytek rodiny. Správa našich uprchlických zařízení už zřídila e-mailouvou adresu, kam mohou Češi posílat nabídky na ubytování válečných uprchlíků či nabídky jiné humanitární pomoci. Do čtvrtečního večera přišlo už 105 nabídek. Adresa je: ubytovaniukrajina@suz.cz

Zvýší se ceny benzínu a nafty v Česku?

Rusko je dodavatelem ropy a přes Ukrajinu vedou její důležité transportní cesty. Odborníci proto očekávají, že cena nafty a benzinu v příštích týdnech poroste, byť se zpožděním, až k nám tato dražší ropa doputuje. Pohonné hmoty na českých čerpacích stanicích se navíc prodraží kvůli oslabující koruně ve vztahu k dolaru i tomu, že v následujících jarních a letních měsících jako každoročně vzroste poptávka po benzinu. „První, kdo v Česku válku na Ukrajině pocítí na vlastní peněžence, budou motoristé. Pohonné hmoty rychle podraží dost možná až k úrovním 40 korun za litr benzínu a 39 korun za litr nafty,“ odhaduje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Válka začala: Putin napadl Ukrajinu. Ruská vojska obsadila Černobyl

Pokud Evropa přestane odebírat plyn z Ruska, jak dlouho vydrží žít ze zásob?

Podle ministerstva průmyslu a obchodu je nyní v českých zásobnících plynu takové množství plynu, které by při současných denních odběrech mělo vystačit více než na měsíc. Vzhledem k očekávanému zvyšování průměrné denní teploty se navíc denní spotřeba plynu snižuje. Zásoby by tedy měly vydržet zhruba na následujících 40 dní. Premiér Petr Fiala ve čtvrtek po jednání vlády uvedl, že na unijní úrovni „existují dohody se třetímu zeměmi, jak výpadky dodávek nahradit“. Konkrétní ale nebyl. Jedinou cestou, jak nahradit ruský plyn, je dovoz zkapalněného plynu po lodích do přístavů a zde jejich plnění do plynovodů.

O kolik zdraží plyn při přerušení dodávek?

Ruský plyn stále proudí, ale otázka je, jak dlouho ještě bude. Odborníci tvrdí, že jejich dosavadní naděje na možné zlevnění plynu v příštích měsících padly. S výrazným zvýšením ceny zatím nepočítají, v případě úplného skončení ruských dodávek by se plyn oproti loňským cenám mohl prodražit na dvojnásobek.

Co se stane, pokud Evropa a svět omezí Rusku platební styk a vyřadí ho z takzvaného systému SWIFT?

Jde o nejtvrdší možnou finanční sankci. SWIFT je celosvětový mezibankovní systém jehož pomocí si banky (tedy i lidé a firmy) posílají peníze mezi státy. Svět by tak mohl odstřihnout Rusko od financí. Nešlo by do Ruska posílat peníze, ale ani Rusko by už žádné finance nemohlo posílat do zahraničí. V tu chvíli by tedy nejspíše musely být přerušené dodávky ropy a plynu, protože už neexistuje způsob, jak za ně platit (pokud vyloučíme platbu v hotovosti). České (a světové) firmy by tak přišly o peníze. Rusko má uvnitř země vlastní platební systém, pokud by ale muselo cokoliv zaplatit „ven“, nebylo by jak. Svět už takto v roce 2012 odstřihnul Irán, země tehdy okamžitě přišla o polovinu peněz za vývoz ropy. Analytici odhadují, že pokud bude Rusko odpojeno od SWIFT, odepíše 54 procent hrubého domácího produktu. Lidově řečeno půlku výkonu ekonomiky.

Barbarská agrese, čin šílence. Čeští politici odsoudili útok Ruska na Ukrajinu

Jaký vliv bude mít válka na českou korunu? Oslabí?

Ihned poté, co ruský útok na Ukrajinu začal, oslabila česká měna k hranici 25 korun za euro, což je nejslabší hodnota v letošním roce. Oslabení zhruba o dvě procenta je sice prudké, ale ve srovnání kupříkladu s vypuknutím finanční krize v roce 2008, kdy ztratila téměř 30 procent, přesto celkem mírné. Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák očekává, že případné oslabení koruny nebude ani tak velké jako před dvěma lety při nástupu koronavirové pandemie, kdy se propadla o 13 procent.

Z Ukrajiny dovážíme některé suroviny, které?

Zejména jde o železné rudy, za loňský rok od ledna do listopadu se jich do Česka dovezlo za téměř 18 miliard korun. Důležitou položkou jsou také titanové rudy, těch se dovezlo za více než půl miliardy korun. Dále se dovážejí zejména izolované dráty, kabely a jiné elektrické vodiče, výrobky z železa a oceli či denaturovaný etylalkohol.