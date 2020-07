Čeho se nová opatření týkají?

Dochází k větším omezením na hromadných akcích a s nimi souvisejícím nošením roušek.

Co se mění u roušek?

Nově budou povinné na vnitřních akcích nad sto osob. Tedy například v kině, v divadle, na koncertě a podobně. A to od soboty. Netýká se to velkých restaurací, obchodů či pracovišť.

Co se mění u hromadných akcí?

Nově se maximální počet na vnitřních hromadných akcích snižuje z maximálně 1000 na maximálně 500 osob. A to od pondělí.

Jsou nějaké výjimky?

Ano, akce může mít až pět oddělených sektorů, v nichž v každém bude až pět set lidí.

Jsou i nějaké výjimky u roušek?

Ano, třeba v Praze jsou nadále povinné i v metru. Přísnější opatření jsou například i v Moravskoslezském kraji. Od pátku budou povinné například i v sociálních zařízeních typu domovů pro seniory, v ambulancích nebo v lékárnách i v Ústeckém kraji.

Co je cílem opatření?

Zpomalit šíření koronaviru a ochránit rizikové skupiny. To jsou například lidé s respiračními chorobami nebo starší seniory.

Dá se očekávat ještě další zpřísnění?

Nedají se vyloučit, pokud bude nemocných dále přibývat. Mimo jiné by Česku hrozilo, že ho některé země zařadí mezi rizikové státy a lidi by museli mít při cestě tam test na koronavirus, navíc by to mohlo poškodit zdraví mnoha osob. K nošení roušek v MHD nebo na úřadech či v obchodech tak už vyzval například ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Byť zatím dobrovolnému.