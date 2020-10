Nová koalice na jihu Moravy představila v pondělí večer rozdělení oblastí a programové priority. Lidovci získají posty hejtmana a náměstka. Hejtmanem se stane lídr lidovců Jan Grolich. Piráti získají tři funkce v radě kraje, ODS dokonce čtyři. Starostové obsadí zbylé dvě pozice.

Pozice náměstků obsadí lídři Pirátů Lukáš Dubec, ODS Jiří Nantl, starostů František Lukl a lidovecký Jan Zámečník.

V jedenáctičlenné radě získají dohromady šest křesel zástupci ODS a starostů, kteří v neděli vytvořili společný zastupitelský klub.

Kraj Vysočina: Budou se přepočítávat hlasy?

Pondělní den přinesl posun v povolebním vyjednávání. Hnutí ANO se snaží vyhnout pádu do opozice a jeho lídr Martin Kukla mluví o podrazu na voliče.

Vítězem letošních krajských voleb se stalo hnutí ANO, ani to mu ale nezaručuje, že bude ve vládnoucí koalici nebo že dokonce získá post hejtmana. "Vnímáme obtížnou situaci při sestavování nové krajské koalice," uvedl Kukla s tím, že je ochotný podpořit kandidáta na hejtmana z jiné strany.

Hnutí ANO je podle něj nuceno toto řešení nabídnout. "Měla by být ale respektována vůle občanů, kdy vítěz voleb by měl mít své zastoupení v budoucí krajské koalici. Obcházení vítěze považujeme jako podraz na voliče,“ volil Kukla ostrá slova.

Spokojenost s vývojem vyjednávní naopak panuje u občanských demokratů, kteří kandidovali spolu se Starosty pro občany. "Situace se posunuje a je to za mě dobrým směrem. Pokud se to nikde nezadrhne, už v úterý by z jednání mohl být nějaký výstup," řekl v pondělí večer Deníku lídr ODS Vít Schrek a na přímou otázku odpověděl: "Můžu potvrdit, že hledáme variantu bez hnutí ANO."

Výsledky krajských voleb se ještě mohou změnit. Koalice Pro TOP Vysočinu se totiž nedostala do zastupitelstva o jediný hlas a ten chce najít při přepočítávání hlasovacích lístků. To ale nebude mít podle vyjednávacích stran na domlouvání koalice žádný vliv. I pokud Starostové pro Vysočinu přijdou o jedno křeslo ve prospěch koalice Pro TOP Vysošinu, nic to nezmění.

Moravskoslezský kraj: dohoda bude podepsána v úterý

V Moravskoslezském kraji nová koalice – oproti té stávající – přinese jen jednu novinku. Povede ji vítězné ANO (24 mandátů), spolu s Koalicí ODS a TOP 09 (10) a KDU-ČSL (7). Nově přibude ČSSD (5). K podepsání nové koaliční smlouvy má dojít v úterý dopoledne.

„Rámcové znění koaliční smlouvy počítá s předefinováním stávajících resortů,“ sdělil Ivo Vondrák, který počítá s další čtyřletkou v pozici hejtmana kraje. „Čeká nás čerpání poměrně velkého množství finančních prostředků z Evropské unie, které budou směřovat do transformace kraje, a to bude náročný úkol. Bavíme se možná až o 120 miliardách, které půjdou do tohoto regionu,“ dodal Vondrák.

V opozici budou skokani letošních krajských voleb na severu Moravy, Piráti (9 mandátů). Jejich lídryně Zuzana Klusová řekla, že chtějí být opozicí, která bude hodně slyšet, do budoucna chtějí Piráti volby dokonce vyhrávat. „Už v karvinském zastupitelstvu jsem známá jako jeho nejaktivnější členka. V tom rozhodně hodlám pokračovat i v krajském zastupitelstvu, ale musí to být samozřejmě v duchu konstruktivních připomínek. Chceme, aby nás partneři brali vážně. Nejde o kvantitu připomínek, ale o kvalitu,“ řekla Deníku Zuzana Klusová.

Olomoucký kraj: vyjednávání pokračuje

V Olomouckém kraji pořád probíhají jednání o podobě nové krajské vlády. Ve hře je několik variant, včetně koalice bez vítězného hnutí ANO a jeho odchod do opozičních lavic. Voliči rozdali v 55-ti členném zastupitelstvu karty následovně – vítězné ANO má 18 mandátů, následují Piráti a Starostové se 13, Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc) mají 12, ODS 7 a SPD 5. První variantou je, že by do koalice šli Piráti a Starostové, Spojenci a ODS. Druhá varianta je ANO, ODS a SPD. ANO nabídlo ODS menšinovou koalici ANO-ODS za tiché podpory SPD. Rozhodne tak postoj krajského vedení ODS, sejít se má v úterý.

Zlínský kraj: Jednání pokračují

Třetím dnem jednali lídři a zástupci politických uskupení, které po víkendových volbách poslaly hlasy voličů do zastupitelstva Zlínského kraje, o budoucí podobě vládnoucí koalice. Jasno ještě není, variant je hodně a podle některých lídrů bude vyjednávání trvat několik dní.

Skokan letošních voleb – Piráti (6 mandátů) mají za sebou úvodní kolečko jednání, kdy se sešli s hnutím ANO (9), KDU-ČSL (9) a STAN (6). V úterý je čeká debata s ČSSD (4) a ODS (5). „Zatím nic upečené není. S ANO jsme si jen řekli, jak to vidí oni a jak to vidíme my. Nabídli nám místo v koalici, ale my se chceme potkat se všemi subjekty. Chceme vědět jejich názory a zjistit programový soulad,“ sdělila lídryně Pirátů Hana Ančincová.

V zastupitelském klubu řešili Piráti své pozice v radě. „Záleží, co vyjednáme, pro nás by byly ideální tři místa radních. Myslím, že je to reálné, vzhledem k našemu výsledku ve volbách,“ prozradila redakci Deníku. Piráti už dopředu předeslali, že nemají názorovou shodu s SPD (3). Podle Ančincové to skřípe i s Trikolórou (3).

Občanští demokraté mají podle slov jejich lídra Lubomíra Trauba k pondělnímu odpoledni téměř za sebou první kolo vyjednávání. „Představujeme si, jaké má kdo vize. Doufám, že se k výsledné podobě koalice dobereme do konce týdne. Na druhou stranu bych byl nerad, abychom něco ušili horkou jehlou,“ řekl.

Konkrétnější informaci, zda se ODS spojí s ANO, nebo s KDU-ČSL, jež mají obě shodně po devíti mandátech, nesdělil. „Od ANO jsme získali jakýsi obrázek, jak by mohla vypadat spolupráce. Od KDU zatím ne,“ nastínil Traub.

Podle slov lídra vítěze voleb Radima Holiše z hnutí ANO jeví nejpravděpodobnější varianta koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD. Při vyjednávání hraje důležitou roli postoj stran ke stavbě nové nemocnice. Vítěz voleb si prioritně k jednání vybíral strany, které byly proti její stavbě.

Hradecký kraj: předběžná dohoda

V hradeckém kraji se během pondělka vyjednávalo dvěma cestami. Vítěz letošních voleb Martin Červíček a jeho koalice ODS/STAN/Východočeši vyjedávala o vládě se Spojenci (TOP09/HDK/LES), lidoveckou koalicí a Piráty. Právě ty lákalo také druhé ANO, které se domluvilo na společném postupu se zeleno-oranžovou koalicí dosavadního hejtmana Jiřího Štěpána. Během dnešního odpoledne dali Piráti tomuto projektu vale. Na hradekcém hejtmanství tak míří koalice složená z ODS, Starosty, Východočechy, lidovci, Piráty, TOP 09 a Hradeckým demokratickým klubem. Hejtman by v tomto případě měl stát Martin Červíček, dosavadní hradecký vicehejtman.

Pardubický kraj: dohodnuto, koalice je hotová

V Pardubickém kraji už je takříkajíc „upečeno“. Ačkoliv se vítězem voleb stalo hnutí ANO (získalo 19,61 % hlasů), ve vedení kraje zasedne staronová koalice 3PK/ČSSD, ODS+TOP09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN. Tuto spolupráci zúčastněné subjekty deklarovaly podepsáním memoranda pár hodin po oznámení výsledků voleb. ANO a Piráti jdou do opozice.

Dva dny po skončení voleb už je navíc známa podoba krajské vlády. Na pozici hejtmana bude pokračovat Martin Netolický (3PK), Lidovec Roman Línek si v souladu s výsledky voleb prohodí svůj post prvního náměstka hejtmana s Michalem Kortyšem z ODS, který byl doposud „druhým“, řadovým náměstkem. Jména řadových radních budou známa až v pátek, změny oproti minulému období však budou minimální. Netolického 3PK bude mít další dva radní, stejně jako Kortyšova koalice ODS a TOP09, Línkovci pak jednoho.

Středočeský kraj: předběžná dohoda

Novou koalici má ve Středočeském kraji tvořit uskupení všech úspěšných kromě ANO: tedy na celku zahrnujícím STAN (18 mandátů), ODS (16 mandátů), Piráty (12 mandátů) a Spojence pro Středočeský kraj (kam patří TOP 09, Hlas a Strana zelených – 4 mandáty), opírajícím se o pohodlnou většinu 50 hlasů v 65členném krajském zastupitelstvu.

Nominaci na hejtmanku má podle společné dohody získat starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková, jež stála v čele kandidátky STAN.

Vyjednávací tým, kde kromě Peckové byli zastoupení Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) a Jan Jakob (TOP 09) v neděli dospěl k předběžné ústní dohodě i o tom, kdo by měl být vyslán do rady kraje, výborů zastupitelstva i komisí rady. Tyhle informace však zatím zůstávají neveřejné. „Ještě to bude chvíli trvat,“ sdělila v pondělí Deníku Pecková. Zopakovala informace z neděle, že podrobnosti včetně konkrétních jmen budou zveřejněny až po schválení všemi partnery.

Liberecký kraj: je rozhodnuto. Starostové se dohodli s Piráty a ODS

Příští čtyři roky bude kraji vládnout koalice vítězných Starostů s Piráty a ODS.

V devítičlenné radě obsadí Starostové pět postů, po dvou ODS a Piráti. Piráti obsadí resorty ekonomiky, veřejných zakázek a životního prostředí. ODS získá zdravotnictví a školství. Starostům zůstane doprava, kultura a cestovní ruch, regionální rozvoj a Evropských fondů, sociální oblast a post hejtmana. Ten už potřetí za sebou obhájil Martin Půta. Návrh koaliční smlouvy budou ještě schvalovat krajská sdružení všech tří subjektů.

Ústecký kraj: předběžná dohoda

V Ústeckém kraji zatím nejpravděpodobněji vypadá koalice vítězného ANO (17 mandátů), ODS (8) a Starostů a nezávislých (7). Tato koalice se začala rýsovat už krátce po volbách a zástupci partají spolu dále projednávají možnost spolupráce, hejtmanem by v případě jejího vzniku měl být lídr ANO Jan Schiller. Pokud by tato tři uskupení v Ústeckém kraji skutečně vládla, měla by v 55členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 32 hlasů.

„Vypadá to nadějně, je to preferovaná varianta, to, co bychom měli ctít, vůli voličů, jako první trojka. Další setkání máme v úterý 6. října odpoledne, kdy se budeme bavit o konkrétních bodech,“ řekl Jan Schiller, kandidát na hejtmana hnutí ANO. Rozhodnuto ale zatím není, lídři dalších stran uvádí, že na stole je pořád více variant, dál probíhají jednání a to i mezi dalšími subjekty.

Plzeňský kraj: vyjednávání nepokročilo

V Plzeňském kraji se zatím vyjednávání zastavila. Ve volbách druhá ODS totiž hodlá s dalšími kroky čekat až do druhého kola senátních voleb v obvodě Plzeň-město, kde se Lumír Aschenbrenner (ODS) utká s Danielem Kůsem (Piráti). Podle mnohých se přesto schyluje koalici vítězné ANO (12 mandátů), ODS (11 mandátů) a ČSSD (3 mandáty), tato spolupráce funguje už na plzeňském magistrátu a stačila by na vládu i ve 45členném krajském zastupitelstvu.

„Podle zákulisních informací je to skutečně tak,“ je přesvědčen lídr Pirátů Rudolf Špoták. Piráti se po volbách dohodli s exhejtmanem Josefem Bernardem, lídrem STAN, a utvořili uskupení o síle 14 mandátů. I oni chtějí ale o možné koalici jednat jak s ANO tak i ODS.

Karlovarský kraj: patová situace, Místní jdou do opozice

Do patové situace se zřejmě dostala obě uskupení, která nyní bojují o to, komu se podaří sestavit koalici v Karlovarském kraji. Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (Místní) se čtyřmi mandáty odstoupilo z povolebních vyjednávání s ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu Karlovarského kraje. Je připraveno plnit roli konstruktivní opozice. Rozhodli o tom zástupci hnutí na svém jednání v pondělí 5. října. Podle nich jsou bohužel jednání ze strany ostatních politických subjektů vedena neseriózním způsobem a v atmosféře, která nemůže přinést uspokojivý výsledek. Nechtějí se stát nástrojem politikaření parlamentních stran.

„S hnutím ANO jsme na počátku vedli jednání jako s vítězem voleb a přišlo nám proto krajně zavádějící a neseriózní prezentovat tato jednání jako již jasnou tvorbu nové krajské koalice,“ komentuje situaci po jednání lídr hnutí Místní a starosta Chodova Patrik Pizinger. Dodal, že po jednáních s kandidáty, členy hnutí i po četných debatách s voliči mohou v tuto chvíli jasně prohlásit, že koalice s hnutím ANO pro ně není možná. Zároveň negativně vnímají nekolegiální nátlak dalších stran, konkrétně Pirátů i koalice STAN, KOA, VPM Cheb a TOP 09 k zapojení do chystané široké krajské koalice bez hnutí ANO. „Odpovědnost za složení koalice v tuto chvíli leží na vítězi voleb, případně na druhé nejsilnější straně. My jsme připraveni plnit v nadcházejícím volebním období roli konstruktivní opozice, která bude podporovat jakýkoliv smysluplný krok, který pomůže našemu kraji a jeho obyvatelům,“ uzavřel Patrik Pizinger.

O vládu v Karlovarském kraji usiluje vítěz voleb, hnutí ANO (13 mandátů) a v neděli založený trojblok, jejž tvoří koalice STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 (8 mandátů), Volba pro Karlovarský kraj (3 mandáty) a Piráti (6 mandátů). Toto uskupení tak nyní disponuje 17 krajskými zastupiteli. Ke spolupráci přizvalo hnutí Místní (4 mandáty) a SNK1 – Starostové našeho kraje (3 mandáty). Tato koalice by tak získala čtyřiadvacet křesel, což je většina v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu. Hnutí ANO chce ke svým 13 mandátům připojit ODS (4 mandáty) a také Místní a SNK1. Tato koalice by tak měla také čtyřiadvacet hlasů.

Jihočeský kraj: Rýsuje se široká koalice bez vítězného ANO

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) má nakročeno k tomu, aby se stal novým jihočeským hejtmanem. To v případě, že se podaří dokončit v pondělí načatá jednání o koalici složené z ODS, KDU-ČSL + TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši 2012, která bude mít v 55členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 29 křesel. 1. náměstkem by mohl být František Talíř (KDU-ČSL).

V pondělí večer se zástupci ODS a volební koalice KDU-ČSL + TOP 09 sešli s dosavadní hejtmankou Ivanou Stráskou (ČSSD) a také Pavlem Hrochem (Jihočeši 2012) a předběžně se domluvili na koalici, dohoda o spolupráci by mohla být podepsána v úterý večer. Pokud se tak stane, do opozice kromě ANO a Pirátů zamíří také STAN.

ODS by měla jihočeského hejtmana poprvé od roku 2008, kdy Jana Zahradníka po krajských volbách a dvou volebních obdobích v čele kraje vystřídal Jiří Zimola (dříve ČSSD, dnes Změna 2020), který kraj řídil do dubna 2017, kdy se rozpadla tehdejší koalice ČSSD, ANO a Jihočechů 2012 a vystřídala ho současná hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).