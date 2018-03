Přehlídka amatérských třicátnic a řecké speciality ve školní jídelně: videa dne

/ANKETA/ Povečeřet slávky na víně, nachystat bronz a odpočinout si jezdí do Chorvatska Brňanka Linda Vondálová už několik let. Z cesty autem má obavy, proto raději cestuje autobusem. „Sedačky jsou pohodlné, delegát k večeru většinou pustí film a noc téměř celou prospím. Pravidelný spoj do Splitu je dobrý nápad. Mohl by jezdit i častěji, než dvakrát týdně,“ sdělila.