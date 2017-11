Překvapení voleb míří dál. Piráti a SPD chtějí i do zastupitelstev měst a obcí

Sotva se většina tradičních politických stran vzpamatovala z úprku voličů k novým uskupením při parlamentních volbách, na obzoru se pomalu rýsuje nový bod zájmu: komunální volby. Ačkoli se uskuteční za necelý rok, už nyní například jihomoravská SPD oznámila ambice na výrazné promluvení do složení obecních zastupitelstev. V hledáčku má především větší města.

Podobně se to naposledy podařilo hnutí ANO, které se po zisku křesel ve sněmovně dostalo následně do koalic v Hodoníně, Břeclavi i Znojmě. „Chceme být co nejúspěšnější a minimálně potvrdit stejný výsledek jako ve volbách do parlamentu,“ oznámil Deníku Rovnost předseda jihomoravské SPD Jan Hrnčíř. SPD zdolala hranici deseti procent.

Hnutí, jejíž hlavní tváří je zakladatel Tomio Okamura, probíralo téma v minulých dnech, kdy se konala stranická konference. Poslanec SPD Lubomír Španěl z Šardic na Hodonínsku je přesvědčený, že složení listiny nebude problém. Po nedávném úspěchu roste počet členů, kterých je podle něj jen na Hodonínsku několik set.

Srovnání s ANO ale není přesné podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity. Tvrdí, že odpovídající je spíše předchozí Okamurova strana Úsvit. Ten navzdory protlačení se do sněmovny následně ve městech a obcích vyhořel. „Hnutí SPD sice má regionální struktury, nikdo ovšem neví, jestli budou funkční. Je pravděpodobné, že se někde se prosadí. Tipuju některá větší města. Jinak je to hádanka,“ říkal Kopeček.

Případné obavy z přetažení většího počtu voličů v regionech krotil senátor za ČSSD Jan Hajda z Pavlova na Břeclavsku. V obci u Nových Mlýnů je zároveň zastupitelem. „SPD nemá program, který by v komunálních volbách voliče zaujal. Jedinou rétorikou jsou referenda a protiimigrační politika,“ reagoval Hajda.

Jenže kromě SPD roste tradičním stranám navíc ještě další konkurence: Piráti. Ti se pokoušeli dostat do zastupitelstva v Hodoníně už před třemi lety, tehdy však získali jen dvě a půl procenta hlasů a kandidátka byla pouze tříčlenná. Od té doby ale celorepubliková popularita strany výrazně vzrostla.

„Ambice jsou nyní daleko větší. Do poloviny ledna zjistíme, kde budeme kandidovat samostatně a kde s podporou. Poté kampaň rozjedeme naplno,“ sdělil poslanec Pirátů Radek Holomčík ze Strážnice.