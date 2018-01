Andrej Babiš: Hlasy pro vládu teď už nesháním

Jaké budou další Babišovy kroky a nezastaví jeho rozlet opětovné trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo? O tom na prahu nového roku hovořil Deník s premiérem Andrejem Babišem.

Je zřejmé, že vaše jednobarevná vláda důvěru nezíská. Je tedy první pokus od počátku jen jakási stínohra?

My musíme ze zákona o důvěru požádat do třiceti dnů, takže středa 10. ledna je vlastně nejzazší termín. Připravili jsme programové prohlášení, sestavili jsme menšinovou vládu, byť vím, že historicky je to neobvyklé. Kdybychom to neudělali, stále by tu vládla Sobotkova vláda v demisi a my bychom chodili, jednali a čekali, jestli někdo nezmění názor. To by mohlo trvat dlouhé týdny, což by byl ztracený čas.

Den po jmenování kabinetu jsem hned odjel do Bruselu na Evropskou radu, mluvil jsem telefonicky se slovenským premiérem, dvakrát s rakouským kancléřem, s novým polským premiérem, bulharským předsedou vlády, jedu na návštěvu Slovenska. Snažím se přesvědčit jednotlivé premiéry EU, abychom společnými silami zabránili nesmyslným migračním kvótám a přehlasování nesouhlasících členských států v této otázce. Proto jsme spěchali. Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL vznikla 29. ledna 2014, takže teď máme náskok a mohli jsme začít pracovat dříve.

Ten náskok vám ale bez důvěry bude k ničemu. A v tomto směru by se o vašem pracovním nasazení dalo s úspěchem pochybovat. Kdybyste opravdu makal, snažil byste se získat pro svou vládu minimálně toleranci. Vaši oponenti tvrdí, že jste pro to neudělal skoro nic, neboť vám vyhovuje mít vládu s podporou prezidenta Zemana.

Nebudu lhát, jsem příznivcem většinového systému. Poměrný systém plodící koaliční vládnutí je problém, vidíme to i v Evropě, kde kvůli tomu vznikají vlády až dlouho po volbách.

Ale máme ho, je zakotven v české ústavě a plyne z něj, že vláda je odpovědná sněmovně, kde musí pro svoji činnost získat důvěru.

My o ni budeme usilovat, ale já nechci hrát divadlo a dva dny před 10. lednem znovu oslovovat formálně všechny strany. Proč bych to dělal, když SPD Tomia Okamury a Piráti nám svoje programové priority už sdělili a jediní, kteří k tomu přistupují konstruktivně, jsou komunisté? Oni nám na základě jednání dali jejich představu programu hlavně v obranné a zahraniční politice.

V těchto bodech budete schopni se s nimi potkat?

Nevím, ještě jsem to podrobně nestudoval a s nikým se o tom neradil. Budeme to analyzovat. Dostali jsme také podněty od jiných subjektů, od odborářů, svazu průmyslu, různých institucí. Programové prohlášení tedy ještě upravíme, ale nebudeme nikoho mermomocí přesvědčovat, aby nás podpořil, když to udělat nechce.

Pokud byste skutečně stál o koalici s ODS, stačilo se podívat na jejich 12 podmínek z Vyšehradské výzvy a začít jednat. Copak by bylo tak složité udělat pár ústupků?

Hned 24. října jsem řekl, že bych stál o koalici s ODS, protože máme dohromady 103 poslanců. Ona to ale několikrát odmítla a chlubí se, že neúčastí v Babišově vládě plní předvolební slib.

Mohl jste třeba nabídnout premiérské křeslo Petru Fialovi a šest ministrů pro ODS. Slyšela jsem, že v tom případě by byla ruka v rukávě. Nebo jde jen o to, aby byl předsedou vlády Andrej Babiš?

Podobný návrh jsem od ODS neslyšel. A Andrej Babiš už ve vládě byl. Nerad se chlubím, ale byl jsem úspěšným ministrem financí. Na 40 stranách mám na webu výčet toho, co jsem udělal, ve veřejných rozpočtech a zadlužení jsme byli druzí v Evropě, dal jsem do pořádku veřejné finance i celý resort, vybíral jsem stovky miliard daní navíc.

S tím chlubením to moc nepřehánějte, protože Ústavní soud vaši vlajkovou loď, tedy EET, dost strhal.

Bohužel. Nechápu, že někdo, kdo podniká a neplatí daně, má takovou ochranu. Hnutí ANO samozřejmě má v programu korekce včetně paušální daně, chtěli jsme vyhovět těm nejmenším. Teď musíme připravit na základě rozhodnutí Ústavního soudu novou verzi EET, ale nikdo nemůže zpochybnit, že kontrolní hlášení a EET přinesly do rozpočtu podstatně víc peněz než hospodářský růst.

Zpochybnit to může, dělá to ODS i TOP 09. Zajímá mě, zda třetí a čtvrtá vlna EET by po úpravě na základě závěrů Ústavního soudu měla podle vás proběhnout?

Jsem přesvědčen, že třetí a čtvrtá etapa EET by v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu proběhnout měla. Chci připomenout, že jsme jako její součást navrhovali paušální daň do 500 tisíc obratu ročně a podstatné snížení daně z přidané hodnoty. Teď se vše časově posune, což může mít negativní dopad na rozpočet až šest miliard. Přejeme si narovnání podnikatelského prostředí a snížení daní, ale platit je musejí všichni.

V tom případě je jasné, že koaliční spolupráce s ODS je vyloučená, neboť ta trvá na kompletním zrušení EET.

Ale to je právě ten problém. Všechny pravicové a středové strany chtějí snižovat daně, ale nikdo neříká, kde vezmeme peníze na důchody, fungování státu a investice.

Navrhují zeštíhlet státní správu a propouštět úředníky. Koneckonců i prezident Zeman ve vánočním poselství řekl, že za patnáct let se jejich počet zvýšil z 80 tisíc na 150 a je čas je poslat do výroby, respektive na trh práce.

Je jasné, že musíme státní správu otevřít, rozloučit se se zbytnými lidmi a zaplatit špičkové profesionály. Úředníků je skutečně moc, ale momentálně mají ve služebním zákoně takovou ochranu, že ani není možné někoho propustit pro nadbytečnost. My s tím však chceme něco dělat a jsem zvědavý, které strany nás ve sněmovně podpoří.

Jen připomínám, že služební zákon v současné podobě schválila vláda, v níž bylo ANO druhou nejsilnější stranou a vy ministrem financí.

Hlásím se k tomu, že to byla chyba. Praxe ukázala, že státní tajemník má v podstatě vyšší kompetence a moc než ministr. A také je zřejmé, že před účinností zákona přišlo do státní správy plno nominantů našich koaličních partnerů. Stačí se podívat na Úřad vlády, kde byly desítky lidí z ČSSD, které místo Lidového domu platili daňoví poplatníci. Já jsem jako premiér přišel do Strakovy akademie s jednou asistentkou.

Prezidentský kandidát Mirek Topolánek říká, že jste se ale v tomto směru činili a jako menšinová vláda bez důvěry jste mezi svátky provedli nevídanou čistku, podle něj „noc dlouhých nožů“.

Že jsme se zbavili politických náměstků a spojili nějaké sekce? Na ministerstvu průmyslu bylo jedenáct náměstků a teď jich je sedm, to je noc dlouhých nožů? Pan Topolánek asi neví, o čem mluví. Zákon o státní službě nám žádné čistky nedovoluje, navíc nešlo o politické kroky, pan Pelikán si na spravedlnost například vzal jako politického náměstka bývalého člena ČSSD pana Tejce. Ministři to brali na základě účelnosti sekcí, žádná noc dlouhých nožů. Na Úřadě vlády jsme snížili počet zaměstnanců o 56, ale celkem tam pracuje 780 lidí. Podle mého názoru je jich tam zapotřebí zhruba polovina.