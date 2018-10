Premiér Babiš: Normální by bylo, kdyby ve vládě byli ANO, Piráti a STAN

Nezískali jste Prahu, vypadá to, že přijdete o Brno, kde ANO vyhrálo. Takže z komunálních voleb cítíte hořkost?

Je to jen odraz našeho volebního systému do komunálu, který by se měl změnit. Potřebujeme přímou volbu starostů a primátorů. Kdyby se volilo podle preferenčních hlasů, tak by v Praze pravděpodobně vyhrál pan Čižinský, v Brně Vokřál a v Ostravě Macura, kteří už mohli být primátory a vybírali by si své týmy. Zároveň by v zastupitelstvu byly ostatní strany, které by je kontrolovaly. Je potřeba se k tomu vrátit, protože lidé jsou znechucení, hlavně ti, kteří volili vítěze, jenž tam nakonec nebude. Logicky se ptají, proč mají chodit k volbám, když se to potom proti jejich vůli změní.

Jak si vysvětlujete situaci v Brně, kdy to dva dny vypadalo na koalici pod vedením ANO, a najednou se vše obrátilo a město má vést primátorka Markéta Vaňková z ODS bez vaší účasti?

Byl to šok, protože pan primátor Vokřál je velice slušný člověk, který ukončil kmotrovskou éru dvou tradičních stran, které se tam dělily o moc. Teď se kmotři vracejí.

Co tím máte na mysli? Předseda ODS Petr Fiala se proti takovému popisu věcí kategoricky ohradil.

Četl jsem blog Jana Urbana, který je, pokud vím, renomovaný novinář. V něm přesně popsal, že paní Vaňková jako právnička zastupovala velmi podivné struktury (Urban napsal, že Markéta Vaňková jako advokátka řadu let vymáhala exekuce pro ostravský Dopravní podnik za nedohledatelnou firmu BrandsonEnterprises z Karibiku pozn. red.). Primátor Vokřál připravil pro Brno velké investice a pravděpodobně to je důvod, proč byl vyšachován, aby je mohl realizovat někdo jiný.

Podle vás se staré struktury vracejí na místo činu a chtějí mocensky i finančně ovládnout Brno?

Četl jsem to tak v médiích. A nechápu, jak je možné, že se paní budoucí primátorka nejdříve několikrát vyjádřila, že akceptuje vítěze voleb, a těsně před podpisem dohody široké koalice ho podrazila. Asi nedostali posty, které chtěli, nebo jim vadí, že Petr Vokřál je nezkorumpovatelný člověk.

Není trochu ironie, že o osudu vedení druhého největšího města v ČR rozhodnou Piráti, kteří se mohou přiklonit na stranu ODS, či vaši?

V čem je ta ironie?

Na celostátní úrovni se moc nemusíte, po internetu běhá vtip, že když vystupuje Jakub Michálek, vy si říkáte „zlatý Kalousek“. A teď by pan Vokřál byl rád, kdyby pirátské fórum dohodu s ODS neposvětilo.

To, že Piráti po vstupu do sněmovny přijali antibabišovskou rétoriku a napadají mě možná víc než kdokoliv jiný, je pravda. Přitom by bylo normální, aby po velkém zklamání občanů z tradičních demokratických stran byli ve vládě ANO, Piráti a STAN. Kdyby byl předsedou STAN pan Půta, tak by nebyl problém. Piráti jsou podle mě protestní levicová strana, která všechno kritizuje z opozičních lavic, což je snadné. Pokud v Praze zrealizují to, co říkají, budu jenom rád. Nebudoval jsem hnutí ANO proto, aby všude kandidovali nějací „moji“ lidé. Proč bychom měli stavět kandidátky v obci, kde je dobrý starosta? Nechtěl jsem stavět kandidátku ani v Třinci, kde je skvělá primátorka Palkovská, ale kolegové si prosadili svoje. Jsme demokratické hnutí, v němž si lidé dělají, co chtějí. Do politiky jsem šel proto, aby naše země kráčela dopředu a zbavila se korupce. Pokud to někdo udělá i mimo nás, tak mě to bude těšit.