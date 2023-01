Hlavním tématem prvního vysílání v roce 2023 bude logicky to, co Fialovu vládu letos čeká. V projevu 1. ledna premiér uvedl, že to nebude snadných dvanáct měsíců.

„Jsme významná, středně velká evropská země. Jen je třeba, abychom si to uvědomili a naučili se podle toho uvažovat, vystupovat a jednat. Pokorně, přátelsky, ale přiměřeně sebevědomě. Je dobré si to připomínat právě v této době, která je pro každého z nás i dobou dlouho nepoznané ekonomické a sociální nejistoty. Pochopitelných obav z toho, co přinese blízká budoucnost. To, co jsme dokázali, jací jako národ jsme, nám dává potřebnou vnitřní jistotu, že máme velikou šanci vše dobře a úspěšně zvládnout. I když to bude nějakou dobu trvat a bude nás to stát hodně peněz i sil,“ řekl.

A co vnímá jako největší výzvy? Ve zmíněné promluvě k národu řekl, že ministr financí připravuje návrh, jak snížit výdaje státu o 70 miliard korun. „Tyto úspory by ale neměly zasáhnout naši armádu, výstavbu nových silnic a železnic ani vzdělávání našich dětí. Tedy oblasti, které naše vláda považuje za svoji letošní prioritu.“

Právě na tato témata se budeme premiéra ptát. Podle informací Deníku se má letos dokončit jen patnáct kilometrů dálničních úseků. Proč tak málo, v čem je zakopaný pes? Zajímat nás budou i připravované armádní zakázky, jakým způsobem se budou soutěžit a kdy se vojáci dočkají nových bojových vozidel pěchoty.

Petr Fiala je bývalým rektorem Masarykovy univerzity a exministrem školství. Proto jistě rád odpoví na otázky kolem kvality všech stupňů vzdělávání. Obecných proklamací kolem změny obsahu výuky už bylo zveřejněno mnoho, ale reálně se pořád nic neděje, nebo ne dost. A podobné otazníky jsou i u vysokoškolského studia, které je poznamenáno plagiátorskými aférami, stereotypy či kupčením s diplomovými pracemi. Vstoupí do této problematiky i premiér?

