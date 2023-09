Pětikoaliční kabinet si sice konsolidační balíček ze seznamu splněných úkolů už může prakticky odškrtnout, ale vrásek mu tím neubylo. Za dva roky chce ušetřit 150 miliard korun, jenomže stejnou částku hodlá vláda vydat na dopravní stavby. A podobně je to s důchody, když dvacet miliard uspořila díky úpravě červnové mimořádné valorizace, avšak tutéž sumu vydá matkám na penzi za vychované děti.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník

Zkrátka příjmů je málo a výdajů stále víc. Bitva o rozpočet na příští rok jev plném proudu. Do debat vstupují čistě politická kritéria, protože kupříkladu ministr školství Mikuláš Bek (STAN) nemůže jen tak přijít o třicet, ba ani jedenáct miliard. Lidé, kteří Rakušanovo hnutí volí, jsou k podobným škrtům velmi citliví a v příštích volbách by je potrestali.

Otázka pro tento týden: Proč Česko nevzkvétá? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

To však není jediný gordický uzel, který musí premiér Petr Fiala (ODS) rozetnout. Na konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let uvedl: „Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích – to je podle mě šest konkrétních oblastí, které mají obrovský potenciál změnit naši zemi. Proto tam musí směřovat velká část strategických investic.“

Když stát bohatě dotuje agrobarony, musejí snížit ceny potravin, řekl Fiala

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

To je budoucnost, kam chce premiér a jeho tým napnout síly. Fiala ale také hovořil o bolestech, které republiku brzdí a nedaří se s nimi pohnout, jako jsou byrokratická zátěž, pomalá výstavba i zamrzlý vzdělávací systém.

A v neposlední řadě: „Problémem České republiky je hlavně absence široké a dlouhodobé celospolečenské shody na hlavních prioritách směřování.“

Co s tím? Premiér odpoví ve čtvrtek na Deník.cz

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.