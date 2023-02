Otázka pro tento týden: Myslíte si, že současná vládní garnitura chce obnovit v Česku cenzuru? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Podobných nesmyslů jsou sociální sítě plné. Vláda Petra Fialy se s nimi rozhodla aktivně bojovat. Zřídila kvůli tomu i funkci zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, do níž jmenovala Michala Klímu. Ten čelil od samého počátku velké kritice opozice.

Z jeho dílny unikly pasáže Akčního plánu, který obsahoval například návrh na podporu neziskových organizací, jež se věnují mediálnímu vzdělávání, nebo transparentní státní podporu médií částkou sto milionů korun.

Materiál zatím vláda neprojednala, ale i to, co se dostalo na veřejnost, vzbudilo nevoli hnutí ANO a SPD. „Pokud je venku Akční plán, z něhož vláda začala couvat, je to špatně. Vždyť ten obsahoval brutální cenzuru a uplácení jednoho typu médií a trestání jiných,“ řekl Deníku 1. místopředseda ANO Karel Havlíček.

O potlačování svobody slova mluvil i Andrej Babiš. Manželka miliardáře Pavla Tykače Ivana v MfD v souvislosti s odsudky Babišových voličů a Pavlových kritiků napsala: „To už se zase dostáváme do doby, kdy své kritické názory budeme raději skrývat, abychom neuškodili sobě nebo svým blízkým?“

