Helena Langšádlová neuměla prodávat výsledky své práce. Na postu ministra pro vědu, výzkum a inovace ji proto měl nahradit Pavel Tuleja. Ten ale publikoval v predátorských časopisech a jeho přínos ekonomické vědě byl podle odborníků minimální. Nominace se vzdal. TOP 09 nyní sáhla do osvědčených vod a navrhuje ke jmenování poslance Marka Ženíška, který byl náměstkem ministrů spravedlnosti a zdravotnictví.

Otázka zní, zda ve vládě bude Ženíšek pro danou oblast reálným přínosem a posune ji o krok dál, například co se týká rozpočtu, který se mnoho let pohybuje kolem 0,6 procenta HDP. Může prosadit i to, co v otevřeném dopise premiérovi požaduje 146 představitelů dynamických startupů, tedy firem, jejichž smyslem existence je inovovat a hledat nové příležitosti na trhu. Jejich roční obrat činí devadesát miliard korun.

K růstu by podle jejich zakladatelů pomohlo nabídnout zaměstnancům finanční podíl na případném budoucím prodeji startupu nebo jeho vstupu na burzu formou zaměstnaneckých akcií za srovnatelných podmínek se zahraničím.

Jak se k tomu staví Petr Fiala? A jak hodnotí postup TOP 09 při výměně ministra?

V dnešní debatě se ho zeptáme i na antikampaň trojbloku Spolu a jejich billboardy s lídry hnutí ANO a heslem Rusko pro tebe všecko. Zajímat nás bude i to, kdy a zda vůbec ČR vyšle do Moskvy nového velvyslance.

