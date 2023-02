Fiala si zejména pochvaluje, že se již ve třetích volbách v řadě ukázalo, že populismus a extremismus nemají u českých občanů většinovou podporu. „Důležité je i to, že končí éra Miloše Zemana , a končí bez nějakého jeho přímého pokračovatele,“ prohlásil Fiala s narážkou na to, že končící prezident několikrát podpořil právě Babiše .

Zvolený prezident Pavel se podle něj naopak distancuje jak od populistů a extremistů, tak i od způsobu, jímž svůj úřad vykonával právě Zeman. „Jsem přesvědčen, že se v české politice prosadila slušnost, racionalita, snaha řešit věci skutečně rozumem, popisovat je pravdivě a věnovat se dobrému rozvoji,“ tvrdí Fiala. Voliči tak podle něj odmítli politiky, pro něž jsou důležité osobní zájmy nebo osobní křivdy z minulosti.

Z opozice po volebním neúspěchu šéfa ANO Babiše sílí hlasy, že vládní koalice s budoucím názorově spřízněným prezidentem budou chtít ovládnout veřejný prostor. Fiala ale tyto obavy jednoznačně odmítá. „Ten názor docela vědomě rozšiřují Andrej Babiš a hnutí ANO, což má za cíl zakrýt tu drtivou porážku, kterou Andrej Babiš utrpěl,“ prohlásil Fiala.

Voliči neúspěšných kandidátů se ale podle něj ničeho bát nemusí. „Ve volbách nikdy neprohrávají voliči, ale prohrává ten konkrétní politik,“ míní premiér. „Já to vnímám tak, že politici, kteří jsou zvoleni, mají odpovědnost dělat kroky, které jsou dobré pro Českou republiku, tedy ne jenom pro jednu voličskou skupinu a poškozující tu druhou. Tak to nemá být, a tak to být nemůže,“ uvedl Fiala.

Sdílení podobných hodnot i představ o politice více ústavními činiteli proto podle něj neznamená žádnou nevýhodu. „Tato shoda by měla být vlastně přirozená. Politici bez ohledu na to, jestli jsou levicoví, pravicoví, víc liberální, víc konzervativní, tak by měli sdílet v základních věcech, základním směřování a pohledu na demokratickou politiku stejné hodnoty,“ dodal Fiala.