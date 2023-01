Premiér Fiala připomněl výročí vzniku samostatné České republiky. „Byla zrozena v obtížných podmínkách 90. let. Řada občanů neviděla důvod, proč má zaniknout společný stát Čechů a Slováků. Česká republika se ale stala samostatným státem, protože se dva národy rozhodly, že budou pokračovat každý sám,“ řekl Fiala a zdůraznil, že odloučení proběhlo klidně.

Podle předsedy vlády panuje mezi oběma zeměmi výjimečný vztah, cože je důležité zejména v době, kdy nedaleko zuří válka.

„Naším hlavním cílem bylo zvládnout přechod mezi vyspělé země, naší touhou bylo stát se členem Severoatlantické aliance. Dnes, na počátku roku 2023, to bereme jako samozřejmost. Jsme součástí demokratické Evropy a naši bezpečnost chrání NATO,“ uvedl premiér.

Za tím vším podle Fialy stojí úsilí a práce nás všech. „Dokázali jsme, že máme srdce na správném místě, že umíme podat pomocnou ruku, když je druhý v nesnázích,“ upozornil a zmínil například ničivé povodně nebo nedávné řádění tornáda na jihu Moravy.

„Statisíce českých rodin dokázaly ukrajinským uprchlíkům vytvořit zázemí a poskytnout prostředky. Tato obrovská solidarita má význam i pro nás samé,“ vyzdvihl premiér Fiala pomoc českých občanů Ukrajině.

Poděkoval také občanům za to, že se v současné těžké době, kdy se potýkáme s vysokými cenami zboží i energií, dokáží uskromnit a šetřit elektřinou i plynem.

České předsednictví EU

I proto bylo podle premiéra Fialy české předsednictví EU úspěšné. Právě díky tomu se totiž podařilo prosadit některé důležité myšlenky. „Česká republika není žádný malý slabý a nevýznamný stát na okraji Evropy, na jehož názoru nezáleží. Takové poraženectví musíme odmítnout. Jsme devátý nejlidnatější stát z 27 zemí EU a ani podle naší ekonomiky a životní úrovně nepatříme nikam na konec. Jen je třeba si to uvědomit a naučit se podle toho jednat. Pokorně, přátelsky, ale přiměřeně sebevědomě,“ zdůraznil.

V uplynulých letech se Česko podle Fialy málo věnovalo armádě a neplnilo závazky vůči spojencům. „To se teď snažíme změnit. Musíme mít silnou armádu. Občas někde zaslechnu, že bychom místo zbrojení měli usilovat o mír. Jenže pouze budování silné obrany je cesta, jak si mír udržet,“ řekl premiér a doplnil, že investice do armády podporuje i české firmy, které se věnují obrannému průmyslu.

Boj proti drahým energiím

Stejně důležitá je ale i transformace energetiky tak, abychom nebyli závislí na dodávkách z východu, soudí Fiala. „Je to cesta dlouhá a náročná. Energetiku nelze změnit z měsíce na měsíc. Bude to trvat několik let, ale začali jsme. Plynu máme pro tuto zimu dostatek, zvyšujeme kapacitu ropovodů z demokratických zemí a rozvíjíme jadernou energetiku,“ vyjmenoval.

Popřel, že by bylo možné zkrotit ceny energií jednoduchým opatřením. Jako příklad zmínil paliva, která některé země zastropovaly. „My jsme volili náročnější cestu, i díky tomu máme dostatek paliv za ceny, jako byly před krizí. Zatímco jiné země čelí nedostatku a přecházejí na přídělový systém. To je něco, čemu jsme se vyhnuli a čemu se chci vyhnout i v budoucnu,“ řekl.

Už letos se podle Fialy zbavíme dvouciferné inflace a ceny klesnou na přijatelnou úroveň. „Chci vám říct, že vláda se tomu bude snažit maximálně pomoci. Ministr financí připravuje opatření, které sníží výdaje o 70 miliard. Tyto úspory se ale nedotknou klíčových oblastí,“ uklidnil veřejnost.

Vládní strop na ceny energií není dle premiéra způsob, jak všem zajistit levnou elektřinu, ale pojistka, aby ceny nestoupaly do závratných výšin. „Uvědomuji si, jak je tato situace náročná a žádám proto všechny, aby se neostýchali využít státní podpory ve formě Deštníku proti drahotě,“ vyzval předseda vlády všechny, kteří na podporu mají nárok a zatím o ni nepožádali.

„Nepomůže nám netrpělivost ani populistická hesla, která v praxi nefungují. Naší cestou je trpělivost a drobné krůčky,“ řekl Fiala. „Chtěl bych vám dodat odvahu do roku 2023. Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme ho tak, jako jsme zvládli těch 30 předchozích,“ uzavřel.