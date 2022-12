Podle ankety Deníku má drtivá většina čtenářů problém sehnat zubaře nebo jiného ambulantního specialistu. Jak to, že stát a samosprávy neumějí zajistit dostupnost zdravotní péče? „Je to dlouhodobý problém, který je navíc regionálně nevyrovnaný. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka se tomu intenzivně věnuje, je vytvořena speciální pracovní skupina, která bude hledat cesty, jak zajistit dostupnost stomatologické péče pro všechny,“ uvedl ministerský předseda.

Odpovědnost pojišťoven

Zdůraznil přitom, že Válkův resort nemá přímou zákonnou kompetenci k zajištění hrazené zdravotní péče. Za tu jsou odpovědné zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost plní prostřednictvím smluv s poskytovateli péče. Nespokojení pojištěnci se tedy prvotně mají obracet na svoji zdravotní pojišťovnu.

„Přesto se s tím vláda nehodlá spokojit, zvláště když ví, že podle údajů České stomatologické komory není počet zubních lékařů v poměru k pacientům malý. Problém je tedy někde jinde, proto musíme přesně odhalit příčiny a nastavit motivační nástroje tak, aby se stomatologové věnovali pacientům i tam, kde je jich nyní nedostatek,“ sdělil premiér.

Moderátorka připomněla, že ty se hledají už mnoho let, avšak marně. Kraje a obce dokonce nabízejí nedostatkovým specialistům zdarma byty nebo obrovské motivační příspěvky k platu, ale nic nezabírá. Čtenářka Marie Novotná se premiéra ptá, zda by nepomohl stejný systém, jaký uplatňují soukromé firmy u učňů, kterým dávají stipendium, ale zároveň si je zavazují k několikaletému setrvání u daného zaměstnavatele. Nemohl by něco podobného udělat stát, když konkrétně stomatologie je nejdražší univerzitní obor?

Zubní lékař je podnikatel, nelze ho omezovat závazkem

„Také mě napadlo, nebylo-li by možné zavázat budoucí lékaře, konkrétně stomatology, kteří zdarma studují na vysokých školách, aby alespoň na určitou dobu uzavřeli smlouvu se zdravotní pojišťovnou a tím tuto formu péče poskytovali. Bylo mi vysvětleno, že to nejde, neboť to odporuje našim zákonům. Podnikání zubního lékaře je jako každé jiné a nelze je nutit k takovému závazku. Při vší dobré vůli a nápadech – já měl úplně stejný jako paní Novotná – musíme brát ohled na pravidla hry, legislativu a judikaturu. Nesedíme ale se založenýma rukama a pracujeme na tom, aby se to změnilo,“ konstatoval Fiala.

Připomněl, že trochu jiná situace než u stomatologů je u praktických lékařů a hlavně pediatrů, jichž je v některých regionech obrovský nedostatek.

„Pan ministr Válek podniká konkrétní kroky, které by situaci měly ve střednědobém výhledu zlepšit. Upravil například finanční podporu atestací tak, aby šlo do nedostatkových oborů více peněz, změnil se program vzdělávání pediatrů, aby byl atraktivnější. Prodloužila se volitelná praxe v pediatrii ze šesti na dvanáct měsíců, jedná s řediteli nemocnic, aby uvolňovali budoucí pediatry do primární péče,“ řekl.

Valorizace plateb za státní pojištěnce je velká věc

Do zdravotnictví jde stále víc peněz, protože pokrok v medicíně jde nezadržitelně dopředu a je hodně drahý. Náš systém hospodaří se 450 miliardami, které jsou včetně rezerv na účtech zdravotních pojišťoven, od pojištěnců se letos vybere kolem 300 miliard. Občas ministři zdravotnictví chtějí do systému dostat více peněz zavedením zdravotního nadstandardu. Před dvanácti lety se o to pokusil Leoš Heger z TOP 09, když vybral osmnáct položek, za něž by pacienti připláceli. Neprošlo to přes Ústavní soud. Nyní Vlastimil Válek z téže strany hovoří o zdravotním připojištění. Jak k tomu přistupuje vláda?

Petr Fiala: Odchod do důchodu v 65 letech platí. Není důvod zvyšovat hranici

„Chci říct, že stát v roce 2023 přispěje na hrazení zdravotní péče 141,8 miliardy korun, což je o jedenáct miliard víc než letos. Navíc se naší vládě a jmenovitě panu ministru Válkovi povedlo zavést do systému automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Do budoucna bude tedy jasné, jak se ta částka bude vypočítávat a navyšovat. To považuji za velkou věc,“ uvedl Fiala.

Moderátorka podotkla, že to bude platit od roku 2024, přičemž příští rok bude měsíční platba za státní pojištěnce činit 1878 korun. Stát péči hradí za penzisty, invalidní důchodce, lidi na rodičovské dovolené, studenty i nezaměstnané.

Endoprotézu dostanou všichni stejně kvalitní

„Pokud jde o připojištění a nadstandardy, existuje v tom spousta zmatků. To, o čem mluví pan ministr Válek a co se objevuje ve veřejné debatě, nejsou nástroje, které by měnily standard péče. Všichni mají a budou mít nárok na stejně kvalitní zdravotní péči,“ pravil Fiala.

Nejde tedy o tzv. Hegerovy nadstandardy? „Ne. Je to úvaha o tom, že některé služby sociálně zdravotního charakteru by mohly být součástí zdravotního pojištění. Jde o některé typy očkování s doplatky nebo preventivní vyšetření nad rámec toho, co nyní hradí pojišťovny. Lidé to platí už dnes, ale není v tom žádný systém. Mohou se připojistit u komerčních pojišťoven, ale bylo by na místě zavést možnost, aby to mohli udělat u zdravotních pojišťoven. Je třeba o tom vést debatu a domyslet všechny důsledky, které by to mělo. Jen chci všechny uklidnit, že nikoho v naší vládě nenapadá, že by tu měl být dvojí standard zdravotní péče a že by třeba kvalita endoprotézy závisela na tom, jak je kdo bohatý. To se nestane a nikdo to zavádět nechce,“ ujistil ministerský předseda.

Stanjura nemluvil o zvýšení spoluúčasti pacientů

Jak si tedy vysvětlit výrok ministra financí Zbyňka Stanjury, který při projednávání státního rozpočtu novinářům řekl: „Budeme muset nějakým způsobem omezovat rozsah služeb, který poskytuje stát, protože dlouhodobě je takhle financovat nemůže.“ A dodal: „Musíme redukovat a změnit parametry některých mandatorních a kvazimandatorních výdajů.“? Měl na mysli i zvýšenou spoluúčast pacientů?

Nelegální migrace? Fiala: Česko je ochotné ještě více pomáhat s ochranou hranic

„Ne. Chtěl říct, že se dlouhodobě dostáváme do situace, kdy stát není schopen všechny věci financovat, aniž by se dál zadlužoval. Nejde o to, že bychom komukoli brali právo na bezplatnou zdravotní péči nebo školství. Musíme ale umět státní pomoc více zacílit. A nevydávat peníze na ty, kteří jsou dobře zajištěni a vlastně ji nepotřebují. Není to jednoduchý úkol a nedá se to udělat ze dne na den. Vyžaduje to mít data, informace, efektivnější státní správu. Proto kladu takový důraz na zeštíhlování agend a digitalizaci. Pak můžeme dělat správná rozhodnutí, která nikoho nepoškodí.

Stát také dělá moc věcí, což vyžaduje velký počet úředníků. My chceme, aby fungoval efektivněji, byl akčnější a štíhlejší. Když budeme pokračovat tímto směrem, tak občané budou s jeho službami spokojenější,“ uzavřel předseda vlády dvanáctou online debatu Deníku.