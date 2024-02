V letošní druhé premiérské debatě Petr Fiala hovořil o protestech zemědělců, trhu práce i kauze záložny.

Premiér Petr Fiala reagoval v debatě Deníku na stávku zemědělců, výpovědi bez důvodu i kauzu záložna. Podívejte se, co vše zaznělo. | Video: Deník

V úvodu debaty Petr Fiala rozebral příznivou informaci, že inflace v lednu klesla na 2,3 procenta. „Je to dobrá zpráva pro Českou republiku, pro občany a firmy. Končí zdražování a období nejistoty. Potvrzuje se i to, co jsem lidem slíbil ve vánočním projevu, tedy že rok 2024 bude rokem naděje,“ řekl.

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Guvernér ČNB Aleš Michl ovšem sdělil, že základní úroková sazba nepůjde dolů tak rychle, jak by mohl pokles inflace napovídat. Zlevní se tedy hypotéky a podnikatelské úvěry? „Postupně ano. K určitému snížení úrokové sazby už došlo. To je ovšem zcela v kompetenci České národní banky, která je nezávislá na vládě a musí zvažovat, co je důležité pro boj s inflací a zároveň pro pomoc ekonomice,“ konstatoval předseda vlády. Všichni ekonomičtí experti se podle něj shodují, že máme všechny předpoklady pro udržení nízké inflace a růst reálných mezd.

Premiéra Petra Fialu těší pokles inflace. Jak reagoval?

Zdroj: Deník

Protesty zemědělců

Na 22. února zemědělci chystají blokaci hranic, což je akce celoevropského rozměru. Jak ji vnímá premiér Fiala? „Dialog s reprezentanty zemědělců vedeme permanentně. Hodně se tomu věnuje pan ministr Výborný, ale i já jsem se nedávno sešel s vedením Agrární komory a Asociace soukromých zemědělců. To, co se bude dít v příštích týdnech a už se děje v západní Evropě, má širší souvislosti, než jsou standardní problémy. Celoevropský důvod protestů je v přílišné regulaci a byrokratizaci této oblasti. Evropská unie postupně nastavila svým farmářům takové požadavky na ekologičnost zemědělství, že je obtížné i při poměrně vysokých dotacích udržet konkurenceschopnost tohoto odvětví. Do toho přichází určitá otevřenost našeho ekonomického prostoru vůči jiným globálním dodavatelům, kteří se nemusejí řídit tak přísnými pravidly,“ sdělil.

Podle Petra Fialy je nutné rozeznávat mezi prostesty zemědělců:

Blokáda Prahy je akce proruských sil, na zemědělcích se přiživují, řekl Fiala

Je k těm potřebným změnám připravena? „Naštěstí ano. Evropská komise na některé problémy reagovala nezvykle rychle, konkrétně třeba zmírnila požadavky na omezení využívání hnojiv. Brzy se setkají unijní ministři zemědělství, belgické předsednictví už oslovilo jednotlivé členské státy, aby podaly návrhy opatření. Já považuji za důležité více zapojit farmáře do rozhodování o zemědělské police a více naslouchat jejich hlasu na evropské úrovni. Cílem musí být zemědělství, které je schopno produkovat kvalitní výrobky za přijatelné ceny, udržitelné hospodaření, péče o krajinu, živoucí venkov a zároveň konkurenceschopnost,“ pravil premiér.

Moderátorku zajímalo, zda je zemědělství vůbec ještě tématem, když v Česku tvoří dvě procenta HDP a o potravinové soběstačnosti se vůbec nedá mluvit? „To máte pravdu, ale zemědělství je tématem. Nikoliv z hlediska podílu na celkovém hospodaření, ale kvality života na venkově, potravin, udržitelné krajiny. Navíc má i určitý strategický význam, před několika desítkami let to bylo pro řadu vlád strategické odvětví. Dnes je situace trochu jiná, ale to neznamená, že problémy farmářů můžeme hodit za hlavu. Musí to zajímat nás i celou Evropu,“ řekl Fiala.

Zdroj: Deník

V pondělí jde o akci protivládních proruských sil

Plyne z toho, že se asi blokádám na pražské magistrále příští pondělí a na hranicích ve čtvrtek 22. února nevyhneme?

„Ve čtvrtek se bude konat celoevropský protest, především napříč střední a východní Evropou, ale asi se přidají i další země. K němu se přihlásila i naše agrární komora. K tomu, který se má odehrávat v pondělí, se klíčové zemědělské svazy nehlásí. Je to spíše demonstrace protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného. Uděláme vše pro to, aby jejich akce neohrozila bezpečnost a co nejméně ochromila život obyvatel Prahy a dalších měst,“ dodal premiér.

Návrhy NERV na oživení ekonomiky

Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) předložili soubor 37 opatření, která by podle nich vedla k oživení ekonomiky. Nejvíc rozruchu vzbudil návrh na zavedení výpovědi bez udání důvodu s větší finanční kompenzací. Jak se k němu staví Petr Fiala? „Nemohu reagovat na jednotlivá opatření. My jsme požádali NERV, aby nám takový souhrnný návrh předložil. Jeho členové vypracovali soubor kroků, které považují za důležité pro růst ekonomiky a dobrou budoucnost republiky,“ zdůraznil šéf kabinetu.

Moderátorka podotkla, že zároveň jsou politicky ožehavá, a proto se ministr financí Zbyněk Stanjura nechal slyšet, že reálně lze uskutečnit maximálně deset z nich. „Tak to je, sami ekonomové z NERV říkají, že jde o ideální koncept, na němž ani mezi nimi není absolutní shoda. A uvědomují si, že existují politické a sociální aspekty, jež je třeba zohlednit. Souhlasím tedy s tím, že z těch 37 opatření se dá použít polovina, a i ta bude vyžadovat odvahu. Například návrh na slučování obcí není realizovatelný krátkodobě a asi ani dlouhodobě. Vychází z faktu, že máme nejvíc obcí na počet obyvatel, ale bez dlouhé společenské diskuse a shody to není možné provést,“ upřesnil Fiala.

Přenesením některých pravomocí obce na společenství obcí by se mohly ušetřit miliardy korun:

Slučování obcí tvrdě narazilo. NERV nyní navrhuje obcím sdílet aspoň úředníky

A co naopak uskutečnit lze? „Osobně mám vytipované tři oblasti, kde už něco děláme a dále je třeba na tom pracovat. Jde o změny ve vzdělávání, kde je NERV správně velmi důrazný, dále rozvoj infrastruktury včetně zkrácení povolovacích lhůt, urychlení investic, PPP projekty, a třetí pilíř je liberalizace zákoníku práce. K tomu patří i návrh na rychlejší vyvázání z pracovního poměru, a to jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Tato flexibilita by byla výhodná pro obě strany. Dnes jsme v situaci, kdy je na trhu nedostatek pracovních sil. A řada lidí se setkává s tím, že když dostane dobrou pracovní nabídku, je vázána délkou výpovědní lhůty,“ argumentoval premiér.

Premiér Petr Fiala v debatě Deníku reagoval na návrh NERV, který zmiňuje výpovědi zaměstnanců bez udání důvodu s vyšším odškodným:

Zdroj: Deník

Bude mít jeho vláda vůli to prosadit do konce volebního období? „My se musíme bavit o celkové úpravě zákoníku práce. Striktně svázané pracovní právo vede podnikatele k tomu, že se bojí vytvářet nová místa, neboť v horších časech nemohou zaměstnance snadno propustit. V zemích s flexibilnější pracovní legislativou takové problémy nejsou, protože nabídka míst je větší. Je to také velmi důležité pro zahraniční investory. Budeme se tedy snažit v tomto směru o změny zákoníku práce. Tomu ale musí předcházet politická dohoda uvnitř koalice. Za sebe mohu říct, že liberalizaci pracovního práva považuji za jednu z podmínek budoucí prosperity,“ uzavřel toto téma Petr Fiala.



Nahrává se anketa ...

Kauza Podnikatelské družstevní záložny

Poslední část debaty byla věnována kauze Podnikatelské družstevní záložny. Jak je možné, že se v roce 2015 předseda ODS nezajímal, co to je za ústav a o kolik se mu vložený milion zhodnotí? „Varuji před mediální debatou, že dát peníze do záložny je něco divného. Tím se zpochybňuje velká část finančního trhu a znejišťují se tisíce lidí, kteří do kampeliček uložili své peníze. Já mám rád malé a střední podnikatele a nebojím se malých finančních ústavů. V roce 2015 už měly kampeličky krizové období za sebou. A standardní velké banky nenabízely skoro žádné úroky. V záložnách byla aspoň šance na vyšší zisk. Nakonec jsem se rozhodl, že do rizika nepůjdu a své úspory jsem pak využil na nákup nemovitosti. Je ale absurdní, že bych toto měl vysvětlovat. Naopak musím vysvětlit svoji chybu, kdy jsem tento fakt, tedy družstevní podíl, zapomněl uvést ve formuláři o majetkových přiznáních. Tu jsem napravil a jsem připraven za ni nést následky. A pokud mi nevyměří pokutu, zaplatím maximální možnou sankční částku ve formě podpory charity. Všechno ostatní je mimo realitu,“ sdělil premiér.

Pusťte komentář Petra Fialy ke kauze záložna:

Zdroj: Deník

Lidé kolem kampeličky

Jenže podle moderátorky nejde jen o toto opomenutí. V záložně se angažovali bývalí i současní politici ODS včetně pravomocně odsouzeného Romana Bočka, bývalého náměstka ministra zemědělství. V igelitkách z ní někdo odnesl čtrnáct milionů eur, které byly určeny na zbraně pro Ukrajinu, ale nikdy tam nedoputovaly.

Zákon proti praní špinavých peněz umožňuje určovat skutečné majitele firem a prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce:

Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz

Z kampeličky také v letech 2017 až 2022 formou sponzorského daru odešlo 218 tisíc eur na podporu Think-tanku New Direction. To je nadace spojená s konzervativní frakcí Evropského parlamentu, jejímž členem je i ODS. A odtud pak zase zhruba stejná suma přišla do think-tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy. Platí, že musel tyto částky vysoutěžit? „Snažím se být zcela transparentní a novinářům jsem také ukázal výpisy z účtů, které dokládají, jak jsem posílal peníze do Podnikatelské družstevní záložny. Problémy, o nichž mluvíte, se jí začaly týkat v době, kdy jsem měl svoje prostředky dávno jinde. Pokud došlo k nějaké ztrátě finančních prostředků, jsem si jist, že to příslušné orgány vyšetří. V roce 2015 jsem skutečně nezjišťoval, kdo jsou další klienti záložny, takže o lidech spojených s ODS jsem nevěděl. V tom nevidím problém,“ uvedl Fiala.

Peníze pro Pravý břeh

Připustil, že otázka, jak to, že člověk, který je spojen se záložnou, tedy Kamil Bahbouh, dával finanční dary nadaci, z níž pak Pravý břeh čerpal peníze, je namístě.

„Think-tank New Direction podle mých informací funguje tak, že lidé, kteří mají chuť podpořit pravicovou politiku na evropské úrovni, posílají do této nadace peníze bez možnosti ovlivnit, jak je dál rozdělí. Pravý břeh je jeden z mála pravicově orientovaných think-tanků, má blízko k ODS a dlouhodobě se snaží získávat prostředky na svoji aktivitu z New Direction. Tato nadace vypisuje výběrová řízení na konkrétní projekty, do nichž se Pravý břeh nebo CEVRO Institut přihlásí a v případě úspěchu musejí splnit úkoly, k nimž se zavázaly, například přípravu řady publikací. Rozhodně tedy neplatí, že pan Bahbouh jen s mezizastávkou New Direction poslal peníze Pravému břehu. Kdyby to chtěl udělat, bylo by tisíckrát jednodušší, kdyby mu takový sponzorský dar dal rovnou. Ta složitá konstrukce byla jenom proto, že ty dvě věci spolu nesouvisejí. New Direction je oficiální evropská politická nadace a jako taková je kontrolována evropskými orgány. Přísnost dohledu se ukázala v jednom případu sponzorství, kde se také angažoval pan Bahbouh. Částka nebyla korektní podle pravidel a okamžitě to bylo řešeno,“ uzavřel Petr Fiala čtvrteční debatu.