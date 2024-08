Lidé v terénu jsou rozhořčení - stavebníci, úředníci, starostové i hejtmani. Dokonce se ozývají hlasy, že pokud premiér neodvolá vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, ztratí u voličů ODS kredit. Skončí tedy šéf Pirátů ve vládě?

„Především jde o to, aby stavební řízení fungovalo a aby se digitalizace povedla. Kdybych byl přesvědčen, že nástrojem k tomu je odchod Ivana Bartoše, tak se o tom bavme, ale odvolání člena vlády pravděpodobně nepovede k odstranění problémů,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Co k němu tedy povede? „O digitalizaci stavebního řízení se nechávám informovat od začátku roku, pan místopředseda Bartoš o tom několikrát hovořil na vládě, řešili jsme to na koaliční radě ještě před spuštěním systému. Každá digitalizace je komplikovaná, tato obzvlášť. Chtěli jsme se dopředu vyvarovat problémů, které mohou nastat,“ odvětil.

Jenže nevyvarovali. A prezident Petr Pavel už na jaře vládě říkal, ať účinnost zákona odloží, vyzkouší jeho funkčnost v jednom či více krajích a pak ho spustí, nebo nechá po určitou dobu běžet paralelně papírové i digitální stavební řízení.

„Je hezké, že to říkal pan prezident, i já jsem to říkal. Snažili jsme se udělat maximum, a to, co se odehrává teď, mě samozřejmě netěší. Důležité je teď zjistit, jaké potíže vyplývají z objektivní složitosti systému, byť denně se různé detaily opravují a přibývají nové žádoucí funkcionality. A zároveň určit, v čem se to fakt nepovedlo a kde systém vyžaduje zásadní zlepšení,“ míní Fiala.

Dokdy chce vláda tyto závěry mít? „Pro mě je deadline konec srpna, to Ivan Bartoš ví. Nepodceňujeme to a mně nejde jenom o to, aby systém byl funkční, ale aby byl hlavně uživatelsky příznivý a jednoduchý pro žadatele, stavebníky, úředníky. Všichni uznávají, že to je správná cesta, ale zatím to má spoustu potíží. Občané logicky požadují, ať s tím něco děláme. Pan ministr Bartoš má jasné zadání od celé vlády to co nejrychleji dát do pořádku,“ konstatoval premiér.

Zaměstnanci ve veřejné sféře si platově polepší

Vláda také probírala zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře o sedm či deset procent. Nakonec se shodla, že k němu dojde až příští rok, ale ve hře je úprava tarifů od září v resortech, kde ministři najdou rezervy. S čím tedy mohou například školní kuchařky, uklízečky, policisté, hasiči nebo úředníci počítat?

„Jedna věc je navýšení objemu mzdových prostředků nebo platových tarifů od 1. září 2024 a druhá je jejich zvýšení od ledna příštího roku. Politicky jsme se v koalici shodli na zvýšení platů od Nového roku. Zatím nevíme, jak vysoké to procentuální navýšení bude. Odvine se to od konstrukce státního rozpočtu na rok 2025, od toho, co si budeme moci dovolit,“ uvedl premiér.

Jak to bude s platy státních zaměstnanců od roku 2025? Proč nedošlo ke zvýšení už letos? Premiér Petr Fiala vysvětlil situaci. | Video: Deník

Co se týká září, existuje podle něj jednoduchá odpověď.

„My prostě v rozpočtové rezervě nemáme žádné peníze, tudíž to nemáme z čeho financovat. Měli jsme i mimořádné výdaje, například v souvislosti s řešením situace propuštěných zaměstnanců ostravské Liberty. Předmětem naší debaty s odbory ale byla možnost podívat se na tarify a jejich zvýšení v jednotlivých odvětvích, aniž by se zvyšoval objem mzdových prostředků ve státním rozpočtu. Ministři mají úkol zjistit, zda mají nějaké rezervy, z nichž by bylo možné toto provést už v září. To ale – na rozdíl od zvýšení mezd od ledna příštího roku – nemohu garantovat,“ pravil Petr Fiala.

Návrh na výpovědi bez udání důvodu je velmi žádoucí a rozumný

Vláda se shodla na takzvané flexi novele zákoníku práce, která má umožnit větší pružnost trhu práce. Neobsahuje ovšem výpovědi bez udání důvodu.

Budou poslanci a senátoři ODS tuto změnu přesto prosazovat cestou pozměňovacího návrhu?

„Vládou schválená novela zákoníku práce je velmi důležitá z hlediska prosperity země, pružného vytváření a obsazování pracovních míst. Rigidnost pracovního trhu je problém, na který upozorňují nejenom zaměstnavatelé, ale též odborníci. Přijaté úpravy jsou velmi rozumné a vycházejí vstříc zaměstnavatelům i zaměstnancům. V tuto chvíli neobsahují výpověď bez udání důvodu, což by znamenalo, že zaměstnavatel by nemusel složitě dokazovat své důvody a zaměstnanec by byl chráněn odstupným ve výši šesti nebo sedmi platů, to by mu umožnilo hledat si v klidu novou práci na českém trhu, kde je nedostatek pracovních sil, nikoliv míst. Tento návrh nám připadá velmi rozumný a žádoucí, má podporu podnikatelů a zaměstnavatelských svazů, ale nemá ji v rámci politického spektra,“ uvedl premiér.

V návrhu flexibilní novely zákoníku práce není výpověď bez udání důvodu, potvrdil premiér Petr Fiala Deníku. Co dále zaznělo? Podívejte se | Video: Deník

Dodal, že nevylučuje, že poslanci ODS se pokusí v druhém čtení tento pozměňovací návrh načíst a přesvědčit své kolegy o jeho užitečnosti. „Ale nevím, jak to nakonec dopadne. My to považujeme za správnou myšlenku, avšak momentálně pro ni nemáme politickou většinu,“ připustil Fiala.

Každý chce víc peněz, i sportovci

Politický podzim bude ve znamení krajských a senátních voleb a také přípravy státního rozpočtu. Pochopitelně skoro všichni ministři chtějí víc peněz, pro školství, armádu, vnitro. A žádají je i sportovci.

Nejenom reprezentanti, ale hlavně sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou na tom opravdu špatně. Podle průzkumu České unie sportu víc než polovina z nich nemá prostředky na svoji činnost, 72 procent postrádá své nástupce a 83 procentům chybějí peníze na trenéry.

Z široké základny se rekrutují i vrcholoví sportovci a za dané situace se nemůžeme divit, že Česko na olympiádě v medailovém pořadí obsadilo 28. příčku.

S tím zřejmě nebyl spokojen ani premiér. „Nebyl, protože jsme čekali víc medailí. V Londýně roku 2012, kde jsem byl jako ministr školství, pod něhož sport tehdy spadal, jsme dopadli velmi dobře a odvezli jsme si jedenáct medailí, nejvíc v historii. Chtěl bych ale varovat před myšlenkou, že množství peněz do sportu souvisí s množstvím medailí, které Česká republika získá na olympiádě,“ pravil předseda vlády.

Kde vzít peníze na sport? Podívejte se, co k tématu řekl premiér Petr Fiala. | Video: Deník

Jeho slova potvrzují i výsledky ankety Deníku, v níž dvě třetiny respondentů míní, že stát nemá dávat větší prostředky do sportu proto, aby Česká republika získala víc medailí na příští olympiádě.

„Myslím, že každý rozumný člověk tuší, že tam ta přímá souvislost není. Přejme si hodně medaili, ale není to žádný automatismus. I skvěle připravený sportovec může v těch několika sekundách prostě prohrát, neboť si vybere slabší chvilku, navíc konkurence je obrovská. A tady platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Už dostat se na olympiádu je velký úspěch. Vážná věc ovšem je, že sport opravdu podporu potřebuje, ani ne tak ten vrcholový, byť ten taky, ale především kluby a jednoty, které umožňují, aby děti sportovaly, zlepšovaly svou fyzickou zdatnost a také se učily hrát podle pravidel, soutěžit, umět vyhrávat i prohrávat,“ soudí Fiala.

Bude tedy těch prostředků pro masový sport dost?

„Ani v těch nejtěžších rozpočtových dobách jsme nesnížili kapitolu sportu, dokonce byla jednou z mála, kde byl objem prostředků zachován, zhruba ve výši sedmi miliard korun. Bohužel v dobách konjunktury, kdy tam bylo peněz i víc, se častokrát nevyčerpaly, třeba kvůli nefunkčnosti Národní sportovní agentury. To jsme napravili. Dotace jsou vypisovány mnohem rozumněji a peníze se reálně dostávají do klubů. Teď se budeme v rámci sestavování rozpočtu bavit o tom, co můžeme udělat, aby sport měl dostatek financí. Přitom to ale není možné redukovat jen na otázku, kolik vydáme ze státního rozpočtu. Na sport by měly přispívat i kraje a obce, které jsou na rozdíl od státu, jehož rozpočet je permanentně v deficitu, v přebytku. Je tedy žádoucí, aby tady existovala jistá spoluúčast samospráv,“ nabádal premiér.

Měla by po tom existovat i voličská poptávka u krajských voleb? „Ano, přesně tak. Všechno se opravdu nedá financovat centrálně. Někdy takový přístup ani není nejefektivnější. A nejde jen o peníze, zlepšit se musí správa sportovišť. Pokud se za veřejné prostředky postaví u školy moderní sportovní areál, určitě by neměl sloužit jen výuce, ale měl by se veřejně vyžívat. Tak to dělají v zemích, které jsou pak třeba i úspěšnější v mezinárodních soutěžích,“ konstatoval Fiala.

Olympiádu jsem nevnímal ideologicky, odrážela stav společnosti

Český premiér se účastnil zahajovacího ceremoniálu pařížské olympiády, který vyvolal řadu otázek, kontroverzí, nadšení i pohoršení. Kardinál Dominik Duka přirovnal pařížskou olympiádu k té nacistické z roku 1936 a komunistické v roce 1984. Podle něj byli sportovci zneužiti k progresivistické ideologii.

Jak to vnímal Petr Fiala? „Účastnil jsem se úvodního ceremoniálu a recepce, kde jsem reprezentoval Českou republiku. Na pozvání Emmanuela Macrona přijela řada hlav států a předsedů vlád, využil jsem toho i k bilaterálním rozhovorům, protože času bylo dost. Ceremoniál byl trošku poznamenán nepříznivým počasím, neboť téměř po celou dobu pršelo a my jsme neseděli na úplně kryté tribuně. V tu chvíli jsem ale nepřemýšlel nad nějakou ideologií, spíš jsem vnímal radost Pařížanů a Francouzů, že pořádají olympiádu. Viděl jsem snahu udělat to jinak, než bývalo zvykem. Mělo to nové rozměry a dodalo to olympijským hrám další impuls, tak to bylo i ve světě hodnoceno,“ řekl.

Zahajovací ceremoniál olympiády v Paříži 2024 pohledem premiéra Petra Fialy. | Video: Deník

Sport podle něj do značné míry odráží to, co se odehrává ve společnosti.

„Nikdo nemůže čekat, že když běží veřejná debata o některých věcech, které můžeme třeba nazvat jako progresivistické, sportovní a olympijský svět se tomu vyhne. V pluralitní společnosti o tom můžeme debatovat, střetávat se, přít se, což je jenom dobře. Někdy sport i nasvěcuje některé problémy silněji, než je vidíme jinde. Například celá diskuse o genderu, různých typech pohlaví a možnosti se s nimi identifikovat nabývá ve sportu konkrétní a nový rozměr. V některých disciplínách nemohou soupeřit muži a ženy dohromady, protože tam jsou jiné biologické předpoklady. Tak jsem to vždycky chápal. A vidíte, že tyto debaty probíhaly i v Paříži a byly velmi živé. Aniž bych to tedy nějak hodnotil, přijde mi logické, že když se něco odehrává ve společnosti, odrazí se to i ve sportu a na olympiádě. Není možné se tomu divit,“ uzavřel premiér Petr Fiala srpnovou debatu Deníku.