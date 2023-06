V další debatě Deníku premiér Petr Fiala obhajoval návrhy konsolidačního balíčku, které mimo jiné zvýší daňovou zátěž občanů i firem. Porušení předvolebních slibů, které zvyšování daní kategoricky vylučovaly, v tom premiér nevidí. „Nastaly nové skutečnosti,“ prohlásil. Poukázal na válku na Ukrajině a nutnost vypořádat se s přílivem uprchlíků i zdražováním energií. „Některé daně se zvedají, ale některé jsme loni upravili. Daňové zatížení občanů zůstane stejné,“ řekl.

Český premiér Petr Fiala. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Nelibost obyvatel země a vlnu kritiky, které vyvolala plánovaná opatření pro ozdravení veřejných rozpočtů, premiér Petr Fiala chápe. „S lidmi mluvím, sleduji jejich reakce. Vím, že pro mnohé je zvyšování daní těžko přijatelné, ale musíme dělat kroky, které jsou správné, i když nepopulární,“ zmínil.

Jiná cesta, než zvednout příjmy do státní pokladny, pro vládu podle něj přijatelná není kvůli pokračujícímu zadlužování země. „Žijeme na dluh, obsluha dluhu nás stojí víc a víc. Na začátku příštího roku, až se všichni probudíme, bude 90 miliard pryč jen z úroků. Kdo by ty dluhy zaplatil? Zase jenom občané a příští generace, tak se chovat nemůžeme,“ zdůraznil.

Trvá na tom, že se vláda snaží najít úspory zejména na straně státu. „Navýšení příjmů tvoří jednou třetinou navýšení daní, dvě třetiny hledáme na straně státu, na jeho provozu,“ vysvětlil.

Během debaty došlo i na otázku nulového zdanění tichého vína, které vyvolalo celospolečenskou debatu. Po výměně ministra na resortu zemědělství se totiž už i z vlády, mimo KDU-ČSL, ozývají hlasy, že by se na něj měla spotřební daň uvalit. K názorovému veletoči politiků je premiér skeptický.

„Nedovedu pochopit, proč to dělají, takto bychom se mohli bavit o spoustě věcí u kterých jsme se už bavili. Debatu o tom v koalici otevírat nebudu,“ upřesnil.

Co vše zaznělo v živé debatě s premiérem Petrem Fialou a najdete na záznamu:

* jak je to s (ne)plněním vládních slibů

* proč je úsporný balíček důležitý

* vrátí se do úsporného balíčku spotřební daň z tichého vína?

* jak se bude dále vyvíjet situace s gigafactory

ANO chce balíček zrušit

K podobě konsolidačního balíčku se vyjadřuje také opozice. V debatě Deníku s lídrem nejsilnější opoziční strany ANO Andrejem Babišem zaznělo, že pokud vyhraje v roce 2025 volby do parlamentu, balíček zruší a vrátí daně na současnou úroveň.

Takové plány označil premiér Fiala za nezodpovědné, podle něj by jen víc prohloubily zadlužení země. „Po době obrovské ekonomické konjunktury jsme se dostali do situace, kdy jsme nejrychleji se zadlužující zemí. Zdědili jsme obrovské deficity, které dostáváme pod kontrolu. A není to populární, ale je to nutné z hlediska budoucnosti České republiky,“ zkritizoval předchozí vládu Fiala.

Možnost výhry Babiše kategoricky odmítá. „Uděláme všechno proto, aby Andrej Babiš v příštích volbách nevyhrál a nemohl uskutečňovat nezodpovědnou politiku, kterou nabízí,“ dodal.