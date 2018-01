Babiš připustil, že nemusí být premiérem. Prý rozhodne hnutí ANO

Premiér v demisi Andrej Babiš připustil debatu o osobě příštího premiéra. Podle něj jím být nemusí nutně on. "To není nikdy jako zákon, že já tam musím být. To si musí rozhodnout hnutí ANO," uvedl v rozhovoru s Českou televizí.

Poslanecká sněmovna ve včerejším hlasování nevyslovila důvěru vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti bylo 117 poslanců ze 195 přítomných. Hlasování předcházela přibližně hodinu a půl dlouhá debata, ve které však žádná ze stran nezměnila již předem oznámené stanovisko k hlasování. Všechny strany kromě hnutí ANO byly proti návrhu, premiér Andrej Babiš tak musí po neúspěšném sestavení vlády podat demisi. O toleranci vlády při dalším pokusu však hovoří SPD i KSČM. Pro většinu stran je však osoba Andreje Babiše problematická, a to zejména kvůli kauze farmy Čapí hnízdo. Policie totiž požádala o vydání Babiše ke stíhání. ČSSD, ODS, Lidovci i Piráti již dříve oznámili, že pro svůj vstup do vlády požadují, aby v kabinetu nebyl nikdo trestně stíhaný. ČTĚTE TAKÉ: Babiš vyzval Okamuru, aby nestrašil lidi. Povinné migrační kvóty ale odmítne Prezident Miloš Zeman chce Babišovu demisi přijmout do konce pracovního týdne, podrobnosti nyní Hrad domlouvá. Babiš na rozdíl od svého předchůdce Bohuslava Sobotky (ČSSD) na Hrad s demisí dorazí osobně. Kabinet dnes podle vicepremiéra Richarda Brabce (ANO) neprobíral, jak bude v demisi vládnout, nicméně Babiš dříve avizoval, že chce pracovat bez ohledu na důvěru. Dnes tak kabinet schválil mimo jiné novelu vlastního jednacího řádu. Očekává se, že prezident Babiše pověří i skládáním nového kabinetu. Jeho další jmenování však před týdnem podmínil tím, že Babiš bude mít ve Sněmovně zaručených 101 hlasů, tedy dostatečnou většinu pro získání důvěry. Na domluvu chce nechat stranám více času. Za dobré východisko pro jednání s politickými stranami označil Zeman programové prohlášení současného kabinetu. Do jmenování nové vlády bude funkci vykonávat současný kabinet v demisi. ČTĚTE TAKÉ: Pro Drahoše je většina voličů, kteří hlasovali pro neúspěšné kandidáty

Autor: Redakce