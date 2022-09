Žáky prvních tříd a jejich rodiče přivítal premiér společně s vedením školy v tělocvičně, kde se vítání prvňáčků obvykle odehrávají. „Je to pro vás velký den, velká změna ve vašem životě,“ začal proslov premiér Fiala. Poté se žáků zeptal, kdo se těšil do školy, většina odpověděla kladně. „Doufám, že se naučíte ve škole, jak se učit, poznávat a zjišťovat nové informace, a že vás to bude bavit. Škola by k tomu měla vést,“ řekl Fiala, kterého do Ostrova pozval ostrovský starosta a poslanec Jan Bureš (ODS).

„Když jsem šel do školy, už je to dávno, tak jsem se taky těšil, že se naučím počítat psát a dobře číst. Rodiče měli doma velkou knihovnu, když jsem šel do školy, tak jsem ještě neuměl číst,“ zavzpomínal premiér na svůj první školní rok. Fiala zmínil také svou učitelskou kariéru. Jako vzpomínku na dnešní den přinesl žákům pohádkovou knihu Broučci od autora Jana Karafiáta.

Prvňáčků výrazně přibylo: Data ukazují, jak jsou na tom jednotlivé okresy

Prvňáčkům popřál také ředitel školy Rudolf Radoň i ostrovský starosta. Ředitel žáky vyzval, aby v případě, že budou mít nějaké problémy, přišli přímo za ním.

ZŠ Májová je jednou ze tří základních škol v Ostrově. Je pro 600 žáků, v posledních letech na základě nižšího demografického vývoje se ve škole vzdělává 500 až 550 dětí. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje v průměru od 20 do 25 žáků.

Prezident s manželkou zahájili školní rok v Lánech

Také prezident Miloš Zeman ve čtvrtek spolu s manželkou Ivanou zahájil školní rok, a to na základní škole v Lánech. Žákům připomněl slova Jana Amose Komenského, že škola má být hrou. Při proslovu před školní budovou ocenil také lánskou tradici, podle níž jsou deváťáci patrony prvňáčků. „Byl bych hrozně rád, kdyby se tento zvyk rozšířil i do dalších škol, protože my bychom se měli naučit chránit ty, kdo začínají, kdo jsou mladší, kdo jsou tím pádem i slabší,“ řekl Zeman. Některé školy v zemi obdobná patronství už praktikují.

Po slavnostním přivítání 28 prvňáků, které do školních lavic doprovodí žáci devátého ročníku, měl krátký proslov starosta Lán Karel Sklenička. Děti v Lánech podle něj přibývají, proto obec chystá na příští rok projekt nástavby. „Škola by měla dostat dvě nové třídy,“ uvedl starosta. Zeman pak stejně jako starosta vítal prvňáky ve své funkci naposledy. Jako prezident byl dnes na zahájení školního roku v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech podruhé, před osmi lety vítal do lavic právě současné deváťáky.

Žáky prvního ročníku Zeman upozornil, že nejen škola je hrou. „A až tu hru dokončíte, tak přijde nová a trochu složitější hra, která se jmenuje život. A přál bych vám, abyste jak ve školní, tak v životní hře úplně uspěli,“ doplnil prezident.

Cestu do školy s dětmi projděte, apeluje policie. Září je dle statistik kritické

Zeman také zavzpomínal na spolupráci se starostou. „Jednou jsme se pohádali kvůli tomu, jak má potok vytékat z Lánského parku,“ připomněl prezident. Dodal, že nakonec se dohodli a potok byl obnoven. I po skončení svého mandátu bude Zeman občanem Lán a těší se na další spolupráci, řekl při dnešním zahájení školního roku.

Manželka prezidenta prvňáčkům popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby si našli kamarády, a předala jim sladkosti.

Celkem se na nádvoří školy sešlo několik stovek dětí a rodičů. Každý z prvňáků dostal květinu a přivítala je jejich třídní učitelka Simona Blechová i ředitelka školy Iveta Vrabcová.

Šéf Senátu vyzdvihl výhody malotřídek

Školní povinnosti ve čtvrtek začaly i třem prvňákům v základní škole v Urbanově na Jihlavsku. Mnoho úspěchu jim popřál i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zdůraznil, že vzdělávat se v malotřídní škole pro ně může být výhodou, mladší se snadno dostanou k informacím určeným i starším dětem, starší si mohou látku předchozích let jednoduše opakovat.

Urbanovská škola má podle jejího ředitele Hynka Vohosky 24 žáků a patří k nejmenším v okolí Telče. V obci se 140 obyvateli sídlí v budově postavené jako škola už v roce 1874. Dnes je ve školní budově také kancelář obecního úřadu a pošta Partner, uvedl Vohoska. Školu navštěvují hlavně místní děti a děti z okolních obcí - Ořechov, Nevcehle, Panenská Rozsíčka, Stranná a Žatec. Výjimečně si ji vyberou i rodiče dětí, kterým odborník doporučí vzdělávání v menším kolektivu. Škola v Urbanově vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku, jsou rozdělení do dvou tříd. Dětem se věnují tři učitelé a asistent pedagoga.

Ženy na radnici. Doma si zvykli, že stále někdo zvoní, říká starostka Lukavice

Malotřídní školy, kterých je na Vysočině 120, navštěvuje podle informací krajského úřadu asi 3 500 dětí. Ve všech základních školách na Vysočině je dětí přibližně 45 700.

Školní rok dnes v kraji začal 5650 prvňákům, do prvních ročníků středních škol nastoupilo asi 4 800 žáků. Školy v kraji také v průběhu předchozího školního roku přijaly 1386 ukrajinských dětí a zápisem na tento školní rok prošlo 315 ukrajinských prvňáků. Kolik ukrajinských dětí bude na Vysočině skutečně do školy chodit, ale ozřejmí až následující dny.

Některé rodiny se o prázdninách vrátily na Ukrajinu, jiné se přestěhovaly, uvedl krajský radní pro školství Jan Břížďala (Piráti). Urbanovská škola žáky z Ukrajiny nemá. Podle ředitele si jejich rodiče raději spíš zvolili školy v Telči. „Měli jsme tu nějakou návštěvu rodičů, ale dali přednost tomu, že v Telči jsou určené školy pro vzdělávání cizinců,“ řekl Vohoska.