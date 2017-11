Přepočet středočeských hlasů povede ke změně volebních pravidel

Musí se udělat něco pro zlepšení, pokud nechceme přestat tvrdit, že ve volbách své zástupce demokraticky vybírají občané. Takový signál – a to s vysokou naléhavostí – vyslalo v neděli veřejné jednání Nejvyššího správního soudu v Brně (NSS). Ten na základě stížnosti voliče přepočítával preferenční hlasy na kandidátkách ODS v polovině Středočeského kraje – v 915 okrscích ze 625 obcí a měst. Těch má kraj celkem 1144.

Výsledek? Exposlance Petra Bendla, který figuroval na čtvrté příčce kandidátky, nahradil ve sněmovně starosta obce Líbeznice Martin Kupka; toho voliči „vykroužkovali“ z 31. místa, považovaného za prakticky nevolitelné. Byť původní výsledky tvrdily, že Kupka sice obdržel preferenčních hlasů hodně, nikoli však dost na to, aby stačily k získání poslaneckého mandátu, přepočet ukázal, že to nebyla pravda.

Omyly počítané po stovkách

Další zjištění? Preferenční hlasy započítávané okrskovými volebními komisemi leckde neměly se skutečností zhola nic společného. Zatímco Kupkovi bylo v rámci prověřovaného vzorku hlasovacích lístků 152 preferenčních hlasů upřeno (komisaři patrně při sčítání lístek prostě neotočili, aby se podívali také na rubovou stranu), jiným kandidátům byly preferenční hlasy neprávem připočteny, a to po stovkách. Rozdíly se pohybovaly od 466 po 485 hlasů!

Zřejmě se to stalo v důsledku toho, že si členové komisí v některých okrscích popletli systém počítání preferenčních hlasů u parlamentních voleb s jiným modelem, uplatňovaným v případě voleb komunálních. Statisticky přesná čísla tak nakonec neobsahovala reálné volební výsledky, ale hotové bludy. A omyly byly závažné natolik, že vedly ke změně v personálním obsazení Poslanecké sněmovny. Na poslední chvíli; pouhý den před ustavující schůzí.

Na tahle zjištění je třeba reagovat, upozornil už v neděli předseda senátu NSS Tomáš Langášek. S tím, že pokud se situace nezmění, mohly by příště nastat zásadní komplikace. Až takové, že výsledky voleb budou neplatné. Varoval také, že případné budoucí prověřování v podobném rozsahu by mohlo rozjezd činnosti Poslanecké sněmovny v povolebním složení přímo paralyzovat.

Jiný tisk a nová pravidla

Hozenou rukavici hned v pondělí zvedl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Petr Mlsna. Ministerstvo připraví změny, které mají voličům zajistit, že odevzdané hlasy se dostanou do výsledkových statistik skutečně v té podobě, v jaké byly vhozeny do urny – a také přispět k tomu, že občané nebudou ve volebních místnostech zmateni. A to jak lidé, kteří přicházejí odvolit, tak i ti, kteří zasedají ve volebních komisích.

Vedle jasných pravidel, o kterých není třeba debatovat, by k tomu měl přispět i tisk hlasovacích lístků pouze na jednu stranu – tak, aby se všechna jména kandidátů vešla na líc. K tomu náměstek Mlsna uvedl, že pro příště ministerstvo jednostranný tisk zajistí „v maximální možné míře“.

„Případně učiníme taková opatření, aby byla zajištěna rovnost kandidátů,“ konstatoval bez dalších podrobností (nejspíš to ovšem může znamenat doplnění výzvy k otočení lístku, jak již v neděli navrhoval nový poslanec Kupka – s důrazem na „viditelnou grafickou úpravu“).

Středočeské radnice zřejmě mohou očekávat ministerské inspekce. Napovídalo by tomu Mlsnovo pondělní vyjádření, že ministerstvo provede podrobnou kontrolu dodržování zákonů u okrskových volebních komisí. Na střední Čechy nicméně stížnost voliče upozornila vlastně namátkou. Signály, že k pochybením při počítání docházelo, přišly i z jiných krajů.

Dalšími opatřeními pro budoucnost se mají stát „posílení metodické činnosti“, což by mělo vést k efektivnějšímu proškolení jednotlivých členů okrskových volebních komisí (to se odehrává v rámci příprav na volby zajišťovaných Českým statickým úřadem; s ním tudíž bude ministerstvo úzce spolupracovat). Chystá se navíc i zjednodušení pravidel.

„Ministerstvo vnitra předloží návrh volebního kodexu, který by měl sjednotit zásady pro všechny volby,“ uzavřel Mlsna. Lze navíc očekávat, že ze strany radnic vzejde také požadavek na lepší finanční ohodnocení členů volebních komisí, které bude k této práci motivovat lidi, na jejichž pečlivost je spolehnutí.

Také Kupka uvedl, že by chtěl vyvolat diskusi o zavedení systému, který by při sčítání preferenčních hlasů měl vyloučit chyby i omyly dané nesprávným postupem. Připomněl, že předcházet možným pochybením by se mělo i v rámci přípravy komunálních a krajských voleb.