Přerovský radní Dostál je obžalován ze sexuálního nátlaku na zaměstnankyni

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 22 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZEDNÍK/-ICE, - PP na dobu neurčitou, nástup dle dohody, místo výkonu práce: ČR dle zakázek, - Požadujeme: vyučení, 5 let praxe v oboru, - Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: info@matex.org (uveďte název pracovní pozice). V případě postupu do užšího výběru budete vyrozuměni do 14 dnů.. Pracoviště: Matex hk s.r.o., Kladská, č.p. 181, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Písemný kontakt, .