Přes sto výjezdů hasičů. Silný vítr nadělal v Česku neplechu, řádil i v noci

Život v Česku od pondělního odpoledne do úterý výrazně ovlivnil velmi silný vítr. Hasiči totiž měli napilno i v noci. Ve středních Čechách evidovali do dnešního rána přes sto událostí spojených s vichrem. Nejvíce zasaženými oblastmi bylo Benešovsko, okolí Prahy i samotná metropole. V hlavním městě vyjížděli celkem k 37 případům. Především se jednalo o popadané stromy a uvolněné plechy na střechách. Vítr by se měl uklidnit během dne.

Po silném větru zůstává v Česku bez proudu ještě několik stovek odběratelů. ČEZ jich eviduje 300 ve středních Čechách a na Šumpersku. E.ON pak kolem 180 na jihu Čech. Ve čtvrtek se přitom v průběhu dne ocitlo bez proudu v jižních Čechách až 10 tisíc domácností. Podle Boženy Herodesové ze společnosti E.ON způsobil vítr na jihu Čech celkem čtrnáct poruch na vedení vysokého napětí, které pocítili lidé hlavně na Písecku, Strakonicku, Táborsku, Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Lépe na tom nebyli ani obyvatelé ve středních, východních Čechách či na jižní Moravě. Popadané stromy, zastavené vlaky, lidé bez elektřiny. Česko zasáhl silný vítr Přečíst článek › "Do dnešních 7:00 evidujeme přes sto událostí v souvislosti se silným větrem. Nejvíce zasaženými oblastmi bylo Benešovsko, Praha - západ a Praha - východ," uvedli hasiči Středočeského kraje na twitteru. Do dnešních 7:00 evidujeme přes sto událostí v souvislosti se silným větrem. Nejvíce zasaženými oblastmi bylo Benešovsko, Praha - západ a Praha - východ. V současné chvíli neevidujeme žádný zásah v této souvislosti. — HZS ScK (@HZS_ScK) 5. března 2019 V pondělí kvůli větru kolabovala také železniční doprava. Po pádu stromu na koleje byl včera například zastaven provoz na trati mezi Zbraslavicemi a Zručí nad Sázavou, ještě večer se ho však podařilo obnovit. Kvůli poruše trakčního vedení byl omezen i provoz mezi Poděbrady a Libicí nad Cidlinou. Strom zatarasil také koleje v úseku Kolín - Havlíčkův Brod, konkrétně mezi Kolínem a Kutnou Horou. Silný vítr poznamenal také provoz přívozu přes Labe v Nymburce. Ten byl v pondělí ukončen před pátou hodinou a obnoven bude podle počasí. Prahu bičoval vítr i v noci Plné ruce práce měli i pražští hasiči. Do 17. hodiny zasahovali v hlavním městě u více jak třicítky případů. Přes noc pak vyjížděli k dalším třem. "Od včerejšího dne do 6:00 hodiny ranní evidujeme celkem 37 událostí," potvrdili. Ve většině případů se jednalo o uvolněné plechy na střechách a popadané stromy na komunikace nebo dráty elektrického vedení. Na Litoměřicku spadl sloup vysokého napětí. Vlaky z Ústí do Lysé se zastavily Přečíst článek ›

Autor: Redakce