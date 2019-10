Převzetí manželova příjmení preferuje většina Češek. Je to praktické

Výzkumná agentura STEM/MARK provedla sondu mezi Čechy od 15 do 60 let. Průzkumu se zúčastnilo 511 osob a pro 83 procent z nich je převzetí manželova příjmení nejlepší variantou manželského uspořádání jmen, a to bez ohledu na pohlaví či věk. Předchází se tak nedorozuměním ve veřejných institucích a ve společnosti. Česká příjmení by se měla v případě žen přechylovat, u cizích jmen by mělo být možné si vybrat.

Ilustrační snímek | Foto: Pixabay.com