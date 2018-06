Prezident jmenoval rektora jihlavské polytechniky a 60 profesorů

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: A11 z:15/3/2018 a:12/6/2018, Požadujeme vyučení, praxe v oboru zednictví (omítání, obklady, výstavba), samostatnost a kvalita práce podmínkou, dobrá pracovní morálka., Práce - aktuálně v oblasti NJ a FM (realizace staveb "na klíč"), dopravu na pracoviště zajišťuje zaměstnavatel., Kontakt telefonicky, e-mailem viz výše.. Pracoviště: Olejár miroslav, 739 41 Palkovice. Informace: Miroslav Olejár, +420 603 704 161.

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.