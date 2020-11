Materiál má podle Zemana dvě fáze, stručnou a podrobnější. Jejich společným jmenovatelem je tvrzení, že Koudelka není dobrý manažer. "Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi. Mohu říci, že je vypracoval člověk, který v BIS dlouhodobě a ve vysoké funkci pracoval," řekl Zeman. Souhlasně pak odpověděl na dotaz, zda materiál zpracoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom.

Podle dřívějších informací Respektu začal Rom v Kanceláři prezidenta republiky pracovat 1. srpna. Ve vedoucích funkcích BIS Rom pracoval 27 let a před pěti lety patřil mezi kandidáty na šéfa služby.

Zeman v rozhovoru nepřímo odmítl, že by šlo o "kompro materiál". Je to podle něj pojem z myšlenkového světa, který nesdílí. Každý kritický materiál by pak mohl nést takové označení.

Koudelkovi za rok v létě končí pětiletý mandát. Vláda ho může prodloužit, nebo vybrat někoho jiného. Prezident může pouze vyjádřit doporučení. "Mým doporučením rozhodně nebude ponechání pana Koudelky na další funkční období v čele BIS," uvedl Zeman.

Rozdílný názor

Babiš má na Koudelku dlouhodobě jiný názor než Zeman. "Nemám důvod ho měnit. Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme," řekl Babiš před měsícem. Koudelkovo povýšení na generála vláda navrhla pětkrát, Zeman to vždy odmítl. Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizoval.

Koudelka se vedení BIS ujal 15. srpna 2016, kdy v čele kontrarozvědky nahradil Jiřího Langa, který požádal o uvolnění z funkce a později stanul v čele Národního bezpečnostního úřadu.