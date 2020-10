„Prezident republiky omilostněné ženě prominul zbytek jednoho nepodmíněného trestu a celé čtyři nepodmíněné tresty odnětí svobody uložené jí za méně závažnou trestnou činnost převážně drobného majetkového charakteru,“ upřesnil prezidentův mluvčí.

Zeman se milost rozhodl udělit z humanitárních důvodů, a to přesto, že žena nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu, kterou v jiných případech vyžaduje. Přihlédl mimo jiné k tomu, že omilostněná je matkou pěti nezletilých dětí, o které pečuje sama a které by v případě jejího nástupu do výkonu trestů musely být umístěny do dětských domovů.

"Vzornou péči o děti potvrdila jak vedoucí místně příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí, tak ředitelka azylového domu, ve kterém se odsouzená se svými dětmi nyní nachází," dodal Ovčáček.

Špatný duševní stav

Návrh na omilostnění předložila Zemanovi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Kritériem pro udělení milosti byl i váždý duševní stav nejstarší dcery odsouzené. Její udělení pak prezident podmínil tím, že se žena do tří let nedopustí úmyslného trestného činu.

Jedná se o šestnáct prezidentskou milost udělenou Zemanem. Dosud naposledy ji hlava státu udělila mladému muži odsouzenému rovněž za drobnou majetkovou trestnou činnost, který se léčí s onkologickým onemocněním.

Nejkontroverznější Zemanovou milostí zůstává omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Stanovené podmínky nesplňoval také omilostněný z letošního března. Zeman se mu ale rozhodl milost udělit jako ocenění za to, že rychlým poskytnutím první pomoci zachránil život ženě na venkovním pracovišti. Muž si odpykával dvouletý trest za zanedbání povinné výživy.