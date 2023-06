Prezident Petr Pavel se setká s kandidátem na ministra zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) 20. června. Potvrdil, že ho do funkce jmenuje 29. června. Pavel to řekl v rozhovoru CNN Prima News. Prezident také uvedl, že vývoj státního rozpočtu ho znepokojuje. Zkritizoval, jak byl sestaven letošní rozpočet, i způsob komunikace vlády.

Český prezident Petr Pavel | Foto: ČTK

Petr Pavel konstatoval, že důvody odchodu současného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) jsou osobní. Poznamenal, že nemá důvod je přezkoumávat. Podstatné pro něj je, že premiér s takovým řešením souhlasí. Nekula ve středu oznámil svou rezignaci ke konci června. Svůj odchod z funkce zdůvodnil tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidové strany.

Demonstrace kvůli úmrtí Roma v Brně? Nebylo to šťastné, domnívá se Pavel

Ke kritice, že Marek Výborný není odborníkem na zemědělství, Pavel řekl, že by bylo dobré, aby měli ministři o resortu povědomost. Znamenalo by to ale, že by politické strany musely mít zásobárnu odborníků, kteří jsou zároveň jejími politiky, poznamenal. To považuje za nedosažitelné.

Výborného ocenil, že v minulosti některými svými kroky prokázal, že má hodnoty a srdce na správném místě. To podle Pavla dává jistou záruku, že bude resort řídit zodpovědně. „A k tomu, aby se poradil s odborníky, tam má celé ministerstvo,“ doplnil.

„Nejde o zrovna nejlepší rozpočet“

Pavel v rozhovoru řekl, že ho znepokojuje vývoj letošního rozpočtu. Nelíbí se mu, že není výhled, že by rozpočet na příští rok mohl být lepší. Zkritizoval také způsob přípravy letošního rozpočtu. Poznamenal, že „nebyl zrovna tím nejlepším rozpočtem, který byl zpracován“.

Ministerstvo financí podle něj k záležitosti přistoupilo tak, že podhodnocovalo výdaje a nadhodnocovalo příjmy, což se dělo i v minulosti. V současné situaci to ale má mnohem větší dopady, poznamenal.

Petr Pavel hodnotil 100 dní ve funkci: Nastartoval jsem směr, kterým půjdu dál

Za největší problém označil „zmatečnost celého toho obrazu“, kdy dnes ani odborníci pořádně nevědí, z jakých údajů vycházet. Podle prezidenta se objevují rozdílná čísla pro příjmy, výdaje nebo deficit v různých materiálech. Těžko se tak připravují potřebná opatření. Proto by podle něj nyní měla být zpracována reálná sada čísel na základě ověřitelných dat, která nebudou „nic lakovat narůžovo“. Z této pozice pak mohou být formulovány konkrétní návrhy na možná řešení, a to ve spolupráci vlády a opozice.

„Náprava veřejných financí bude bolet“

Ohledně vládního konsolidačního balíčku uvedl, že bude asi nutné současný návrh vzít jako nutný a přijmout ho případně s drobnými úpravami a začít jednat o druhém a případně třetím úsporném balíčku, které by byly dlouhodobější. K tomu je nutné, aby se na jeho přípravě podílela i opozice.

Zdůraznil, že konsolidace veřejných financí není záležitostí vlády Petra Fialy (ODS), ale věcí státu. Řekl, že balíček způsobí škody, pokud ale mají být napraveny veřejné finance, bude to bolet.

Češi nejvíce důvěřují Pavlovi. Následují Babiš a Okamura, ukázal průzkum

Opětovně za problém vlády označil její komunikaci. Podotkl, že částečně je to způsobeno tím, že ve vládě je pět stran. Bez dobré komunikace návrhů ale podle něj není možné pro ně sehnat podporu.

Schůzku k důchodové reformě chce Pavel svolat na podzim.