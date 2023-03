Prezident Petr Pavel ve druhé debatě Deníku pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta popsal, proč by se podle něj mělo postupovat vůči organizátorům protestních demonstrací razantněji. Konkrétně měl na mysli situaci, kdy část účastníků protivládní akce chtěla u Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku.

Prezident Petr Pavel byl hostem živé debaty Deníku. Ta se tentokrát týkala jmenování soudců, zpřístupnění Pražského hradu veřejnosti i zahraničním cestám. Podívejte se na záznam. | Video: Deník

„To trochu zavánělo útokem na Kapitol. A to bychom v naší zemi chtít neměli. Svobodné vyjádření názoru by nemělo být podněcováním k násilí, k destabilizaci nebo dokonce svržení systému. Chceme-li být civilizovanou a demokratickou zemí, musíme své postoje vyjadřovat kultivovaně, ne pálením aut na silnicích, případně strháváním vlajek, to k tomu nepatří,“ řekl Petr Pavel. A dodal, že „svoboda názoru by měla být vyjádřena ve volbách, ne ničením a bořením“.

Moderátorka připomněla, že jde o velmi tenký led, neboť například loni prvoinstanční soudkyně Markéta Bitterová zprostila dvou obžalob za šíření poplašné zprávy a z veřejného schvalování a ospravedlňování zločinu proti míru Jakuba Netíka. Podle ní se jeho vyjádření vešla do širokého pojmu svobody slova. Prezident soudí, že v situaci, kdy máme třaskavou atmosféru způsobenou válkou na Ukrajině, sociálními a ekonomickými problémy „bychom měli s velkou citlivostí posuzovat, co může společnost rozkolísat“.

V době míru, klidu a ekonomické stability si, jak řekl, můžeme dovolit větší benevolenci, ale nyní stačí k odstartování nepěkné reakce malá jiskřička. „Je naprosto legitimní svolat třísettisícovou demonstraci na Letnou, protože to je signál, který dívá politikům najevo, že je něco špatně. Ne to, že několik stovek lidí bude něco ničit. To bychom měli rozlišovat,“ uvedl.

Po sedmnácti dnech ve funkci se Pavel vyjádřil i k jednomu ze svých závazků na prvních sto dnů, tedy otevírání Pražského hradu. Kdy zmizí bezpečnostní rámy? „Není to věc vůle jednoho člověka. Bezpečnostní opatření by se měla vždy zřizovat nebo rušit na základě aktuální situace. Nová hodnotící zpráva vyjde na přelomu března a dubna a na jejím základě můžeme přistoupit k úpravě či zrušení těchto opatření. To se určitě odehraje do začátku letní turistické sezóny,“ ujistil Pavel.

Projekt technické ostrahy Hradu je přitom v běhu už šest let, přičemž probíhá kontinuální připomínkové řízení. Čím lepší bude technologicky vyspělá ostraha, tím menší pak budou viditelné kontroly. Petr Pavel sdělil, že si nechá předložit revizi tohoto záměru.

Politici do Ústavního soudu patří

Dalším tématem byl výběr ústavních soudců. Pavel oslovil třiadvacet institucí, jejichž návrhy posoudí jím jmenovaný sedmičlenný panel odborníků. Za tuto metodu byl chválen, ale také kritizován, například Václavem Klausem. Ten soudí, že je to výlučná prezidentská role, kterou nemůže na nikoho delegovat.

„Dívám se na to z pohledu zvýšení transparentnosti celého procesu, aniž bych na kohokoliv přenášel svoji ústavní odpovědnost. Kdo jiný je schopen se kvalifikovaně vyjádřit k odborné i lidské integritě případných kandidátů než lidé z tohoto segmentu? Z toho důvodu jsem oslovil osobnosti, jež jsou zárukou odbornosti. Se všemi doporučenými lidmi budu mluvit a bude je nakonec schvalovat Senát. Celý proces bude transparentní a v souladu s ústavou,“ řekl Pavel.

Na dotaz, zda je v Ústavním soudu místo i pro politiky, neboť se v té souvislosti nejvíc skloňuje jméno poslance ODS Marka Bendy, uvedl: „Bavil jsem se o tom s experty na ústavní právo, profesory Kyselou, Wintrem a Přibáněm, a shodli jsme se, že Ústavní soud řeší případy na pomezí práva a politiky, a proto by v něm měli být zastoupeni i lidé, kteří toto prostředí znají. V principu to tedy rozhodně nevylučuji, Ústavnímu soudu to spíše může prospět než uškodit,“ míní.

Ambice k politice patří

Václav Klaus také v rozhovoru pro ČT v den inaugurace řekl, že Pavla poznal jako extrémně ambiciózního člověka. Je takový? „Od Václava Klause hodnocení o ambicióznosti opravdu sedí, neboť dobře ví, co to znamená. Pokud by člověk neměl ambice, neměl by šance uspět v jakémkoli oboru. Je spíše otázkou, jak je dokáže zvládat a krotit.“

Jaké ambice měl při návštěvách sousedních států Slovenska, Polska a Německa? Šlo o zdvořilostní seznamovací výjezdy, nebo měl na programu konkrétní agendu? „Obojí. Jel jsem představit sebe i svoji vizi vzájemných vztahů, ale na stole byla i konkrétní agenda, poměr byl tak deset procent ku devadesáti,“ konstatoval v prezidentské debatě Deníku.

Osobní vztahy mezi politiky jsou důležité, jak jsme viděli v Edenu při fotbalovém kvalifikačním utkání, kdy vedle sebe na tribuně seděli Petr Fiala a Mateusz Morawiecki. Jel by Petr Pavel fandit českým hokejistům do Tampere, kdyby v květnu bojovali o medaile? „Nevím, jestli přímo do Tampere, ale určitě bych jim fandil, takže bych udělal všechno pro to, abych je podpořil,“ slíbil Pavel, známý hokejový nadšenec.

Tomáš Macura má respekt všech

V úterý Petr Pavel odjíždí na dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje, pobude na Gymnáziu Petra Bezruče a otevře nový kampus Ostravské univerzity. Zároveň sfárá do Dolu Darkov. Jede tedy do uhelného regionu, nebo do inovativního a technologického, který má světlou budoucnost?

„To na sebe navazuje. Moje návštěva tohoto kraje rozhodně není první, za posledních několik měsíců jsem tam byl vícekrát. Ze tří strukturálně postižených regionů je na tom nejlépe, což neznamená, že je prost problémů. Chci o nich slyšet z první ruky. Nebudu pouze v Ostravě, ale také v Karviné, kde se chci bavit s primátorem a hlavně občany o tom, co je trápí a jak jejich obtíže řeší vláda, zda by eventuálně mohly být řešeny jinak a lépe. S tím pak budu, společně se zkušenostmi z Karlovarského a Ústeckého kraje, pracovat,“ prozradil prezident svůj plán.

V Ostravě se Petr Pavel setká se dvěma odpadlíky z hnutí ANO, hejtmanem Ivem Vondrákem a primátorem Tomášem Macurou. Oba ho podpořili v prezidentské volbě proti Andreji Babišovi. Je za tím nějaký skrytý politický Pavlův vzkaz?

„Není. S oběma jsem se setkal už v minulosti a nenazval bych je ani odpadlíky. Primátor Macura byl vždy vnímán jako tak trochu rebel. Pro mě je rozhodující, že se těší mimořádné popularitě ve svém městě, respektují ho lidé ze všech politických uskupení. Tak by to mělo být. Pro mě je cennější, že jde o člověka s vlastním názorem, než to, zda je členem té či oné strany,“ uzavřel Petr Pavel druhou debatu Deníku.