Podle prezidenta Petra Pavla je důležité připravovat vhodnou formou mladou i další generaci na různé krizové situace. Zdůraznil, že tím nemá na mysli jakkoli militarizovat společnost. Vždy je ale lepší být připraven na krizi, jakou by mohl být třeba výpadek elektřiny, než být pak zaskočen. Uvedl to při středeční debatě v uherskohradišťském Slováckém divadle, kterou spoluorganizoval Deník.

Divák Tomáš Mrhálek, který dvanáct let s dětmi dělá brannou výchovu a je členem aktivní zálohy v Bučovicích, při středeční debatě s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že za to, co tu dnes máme, vděčíme mnohým, kteří v minulosti položili své životy za svobodu. „Byli to naši krajané, rodiče, prarodiče či pro někoho praprarodiče,“ upřesnil.

Prezidenta se zeptal, jakým způsobem by bylo možné učit dnes děti základům, jak se v případě krize chovat. „Nemusíme je učit střílet. Stačí, když je budeme učit topografii, první pomoc, to, jak se zachovat v možnostech civilní obrany,“ navrhl Mrhálek.

Pavel nemá za to, že bychom se měli vrátit k branné výchově tak, jak ji zažil třeba on. Tazateli dal ale za pravdu, že je důležité připravovat vhodnou formou mladou i další generaci na různé krizové situace. Jako možné příklady zmínil výbuch muničního skladu, povodně či rozsáhlejší teroristický útok.

Cestu vidí v podpoře aktivit, které děti baví. Tedy učení formou hry, při níž se zároveň naučí dovednostem. Rizik ve světě je podle něj totiž stále hodně. „A jako lidstvo jsme se bohužel za celou dobu své existence nedopracovali k tomu, abychom pochopili, že na téhle relativně malé planetě musíme společně sdílet prostor. A že úspěchu nedosáhneme tím, že se postupně budeme navzájem vyvražďovat,“ podotkl.

Považuje proto za nutné, abychom si uchránili to, co máme, v tomto duchu vychovávali i občany a začali při tom u dětí. Čím déle totiž žijeme v míru a - přes všechny problémy, kterým mnozí lidé čelí - ve větším komfortu, tím víc podle Pavla podléháme dojmu, že na to máme nárok a je to navždy garantováno. „A to přesto, že válka je k nám strašně blízko,“ řekl.

Bezpečnost není samozřejmost

Připomněl, že na Pražském hradě už roky probíhá konference, kterou inicioval Zbyněk Pavlačík z organizace Jagello 2000 pod názvem Naše bezpečnost není samozřejmost. „To je věc, kterou bychom si měli stále připomínat. Ne v duchu, abychom společnost jakýmkoli způsobem militarizovali, to v žádném případě. Ale proto, abychom si připomínali, že svět kolem nás není bezpečným místem,“ zdůraznil.

Podle něj nemá smysl strašit lidi tím, že tu začne válka, mohou ale nastat situace jako velký blackout, tedy výpadek elektřiny. Ten může být způsoben jakkoli, třeba výrazným napadením naší sítě, které vyřadí z provozu elektrárny, řízení letového provozu, dopravní uzly na železnicích či zásobování nemocnic.

Zmínil v této souvislosti Estonsko, které bylo takovému útoku vystaveno v roce 2007, což celou zemi paralyzovalo na tři dny. „S pomocí spojenců a dalších se jim podařilo krizi zažehnat a od té doby udělali nesmírný pokrok v digitalizaci státní správy, v boji proti kybernetickým hrozbám a zvyšování celkové odolnosti společnosti,“ poznamenal. Věří, že nebudeme čekat, až se nám případně též něco podobného stane, ale budeme dostatečně soudní, abychom pochopili, že být připraven je vždy lepší než být zaskočen.

Politická redaktorka Deníku Kateřina Perknerová, která debatu moderovala spolu s hercem Slováckého divadla Josefem Kubánikem, připomněla, že Česko zastihla nepřipravené pandemie covidu, která v nedávných letech postihla celý svět. Připomněla, že Pavel už tehdy založil spolek Spolu silnější, v němž se věnoval právě krizovému řízení. Tedy tomu, co je v takových situacích třeba dělat.

Prezident má za to, že v dnešní době jsme toho hodně opomněli. Když třeba poslouchá náčelníka generálního štábu Karla Řehku, dává mu za pravdu v tom, že jsme podcenili tvorbu záloh a přípravná opatření související s administrativní (nikoli skutečnou) mobilizací.

Ta je podle něj důležitá proto, aby stát věděl, jaké mají lidé dovednosti a schopnosti právě v případě různých krizí. Jak poznamenal, pamětníci, kteří v minulosti sloužili v armádě, vědí, že toto vše bylo připraveno do posledního puntíku. „Neříkám, že bychom měli jít tímto směrem, ale měli bychom mít alespoň představu, jak se v nějaké větší krizi chovat,“ dodal.