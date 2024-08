Petr Pavel zmínil, že vládu před startem digitalizace stavebního řízení upozorňoval, že si spuštěním rovnou po celé zemi zadělává na problém. „Úplně opomíjíme pilotní projekt, který by třeba na jednom kraji na dobu tří měsíců systém vyzkoušel jako v reálném provozu, aby se projevily všechny nedostatky a ty se mohly odstranit,“ poznamenal prezident.

Jako jeden z důvodů, proč start digitalizace neproběhl hladce, vidí i ve fragmentaci dodavatelských služeb.

Takto velký projekt měl být podle Pavla komplexní, neměl se dělit na moduly, na kterých pracují různí dodavatelé. „Protože pak je pravděpodobné, že koordinace mezi nimi, správná funkčnost a sladění bude výrazně horší, než když bude proces řízen jedním zodpovědným dodavatelem,“ vysvětlil.

Podle něj se zatím o digitalizaci hovořit vlastně ani nedá: „Digitalizace stavebního řízení je spíše elektronizací než digitalizací, protože pokud není provázána s registry, nepropisují se do něj všechny potřebné informace automaticky, tak se o digitalizaci mluvit nedá,“ zhodnotil.

O čem byla řeč v debatě s Petrem Pavlem a co najdete ve videu: o prezidentské dovolené Petra Pavla

o letních olympijských hrách v Paříži

o aktuálním dění ve slovenské politice

o smlouvě České republiky s Vatikánem

o hospodaření vlády a českém rozpočtu

o nepodařené digitalizaci stavebního řízení

o letní ofenzivě Kyjeva v Kurské oblasti

o slovech Otakara Foltýna a podporovatelích Putina Prezident Petr Pavel byl hostem Deníku. Řeč byla o jeho dovolené, stavebním řízení či ofenzivě Kyjeva | Video: Deník

Hlava státu se obává, že pokud v budoucnu podobně proběhne digitalizace dalších úřednických procesů bez zkušebních lhůt, budou se problémy opakovat.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vysvětlil, že zákon o stavebním řízení zkušební provoz, o kterém hovoří prezident, nepovoluje. „Nový stavební zákon byl částečně napsaný za minulé vlády, částečně za té současné. Tak, jak byl schválen, neumožňoval oddělit digitalizaci stavebního řízení od náběhu zbytku zákona. Neumožnil ani pilotní režim pro omezený okruh lidí v části republiky,“ uvedl Bartoš pro Právo a Novinky.cz.

Rezignace? Vše by se jen zpomalilo

Za nepovedený start digitalizace se na Bartoše snesla kritika jak ze stavebních úřadů, tak od architektů, stavebníků a také opozičních politiků. Ti ho dokonce vyzývají k vyvození politické odpovědnosti a rezignaci.

Premiér vlády Petr Fiala ale svého ministra podpořil a jeho rezignaci nepovažuje v tuto chvíli za žádné řešení. „Především jde o to, aby stavební řízení fungovalo a aby se digitalizace povedla. Kdybych byl přesvědčen, že nástrojem k tomu je odchod Ivana Bartoše, tak se o tom bavme, ale odvolání člena vlády pravděpodobně nepovede k odstranění problémů,“ uvedl premiér v nedávné debatě Deníku.

Obdobný názor má i prezident Petr Pavel. „Rezignace by nic nevyřešila, možná by to některé lidi morálně uspokojilo, ale pokud jde o proces, tak příchod nového člověka by celý proces spíše zkomplikoval a oddálil,“ zmínil.

I on si přeje, aby hlavně co nejrychleji začal systém fungovat. „Na něm je závislé pokračování tisíců staveb, včetně těch strategických, jako jsou dopravní uzly, tepny, vysokorychlostní železnice důležité pro rozvoj naší země,“ uzavřel.