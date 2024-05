Po delší přestávce se Deník opět vrací k pravidelnému seriálu pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta. Co se odehrálo na Pražském hradě 28. března při schůzce zástupců koalice a opozičního hnutí ANO? Průběh přiblížil její přímý účastník a iniciátor Petr Pavel.

„Snahu o zprostředkování jsem bral opravdu velice vážně a zodpovědně. Proto jsem se na to jednání připravoval s celým týmem. Zúčastnili se ho dva ekonomičtí poradci David Marek a Vladimír Bezděk. Moderování jsem svěřil Vladimíru Bezděkovi, protože důchody jsou jeho dlouhodobou expertízou. Dal si velice záležet na tom, abychom všechny argumenty, které tam zazní, definovali velice jednoduše a srozumitelně, aby nemohly být interpretovány různými způsoby. Po každé části jsme si udělali krátké resumé, kdy jsme se vrátili k tomu, co bylo dohodnuto,“ popsal prezident.

Vláda schválila reformu penzí:

„Trvám na tom, že body, které jsem zveřejnil po jednání na tiskové konferenci, to znamená nutnost konat, neboť alternativa nedělat nic je nepřijatelná, a také nutnost prodlužovat věk odchodu do důchodu, byly odsouhlaseny. Způsob měl být ještě předmětem jednání. Stejně tak byla akceptována výměna dokumentů, kterou požadovaly obě strany. Na tom skutečně panovala shoda a nebyla nijak rozporována ani na tiskové konferenci,“ uvedl Petr Pavel.

Dodal, že změna názorů ho samozřejmě mrzí. „Diskuse, která se poté v médiích a především na sociálních sítích rozvinula, kdo lže či nelže, by neměla být podle mě součástí politické debaty. Zásadní byla snaha dohodnout se na něčem, co dává smysl pro většinu obyvatel této země.“

Co dál s penzemi?

Je evidentní, že pětikoalice prohlasuje v parlamentu vládní koncepci z pera ministra práce a sociálních věcí, kterou hnutí ANO v tom základním principu jednoznačně odmítlo. Přetrvají schválené změny přes veškeré současné rétorické obraty i v příštím volebním období?

„Nechci předjímat, co bude po příštích volbách, nebo bude-li docházet k rušení některých zákonů či jejich změně. Důležité je, že se všichni shodují, že náš důchodový systém podle stávajících parametrů je dlouhodobě neudržitelný. Pokud nemá dojít k tomu, že bude ukrajovat stále víc peněz z rozpočtu, k určitým úpravám musí dojít. Vláda předložila návrh, který samozřejmě nemusejí všichni vnímat pozitivně, ale pokud nemáme jiný, a žádný lepší bohužel předložen nebyl, přestože jsem k tomu vyzýval, tak musíme vzít zavděk tím, co alespoň částečně bude systém stabilizovat, byť ne dlouhodobě napravovat. Pokud se v budoucnosti objeví jakýkoliv komplexnější návrh a bude-li směřovat k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a celých veřejných financí, budu jenom rád a určitě ho podpořím,“ zdůraznil prezident.

Vypjatá atmosféra

Dohady kolem hradní schůzky, zápisu, změny postoje atd. příliš nepomohly ke zklidnění atmosféry ve společnosti. Poslední kapkou bylo vyjádření starosty Řeporyjí za ODS Pavla Novotného, který se opřel do hudebníka Felixe Slováčka kvůli fotografii s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, ale také do jeho vážně nemocné dcery Aničky. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda připustil, že to bylo za hranou.

Měla by ODS Novotného ze strany vyloučit? „To je především vnitřní věcí ODS. Podle mého názoru vulgarity do veřejného prostoru nepatří. Veřejné osoby, ať už se jedná o starosty, ministry, předsedy vlády či prezidenty, by se rozhodně neměly tímto způsobem vyjadřovat a měly by se snažit vášně spíš tlumit než je budit,“ reagoval Pavel.

Návrat Ukrajinců domů

TOP 09 si myslí, že Praha by měla vyjít vstříc Kyjevu a zasadit se o to, aby se mužští ukrajinští uprchlíci, na něž se vztahuje branná povinnost, vrátili domů a pomohli vlasti na bojišti. Měla by v tom Česká republika vyvinout nějaké úsilí? „Takové řešení by vyžadovalo změnu právních podmínek, protože podle současných zákonů nemůžeme nikoho nutit, aby opustil naše území kvůli legislativě platné v jiném státě. Pokud dojde k dohodě na celoevropské úrovni, pak by bylo dobré, aby jeho součástí byla i Česká republika. Zatím nemám informaci, že by k takovému celounijnímu řešení mělo dojít,“ řekl Pavel.

Čína jako pilíř nového řádu

Čínský prezident Si Ťin-pching navštívil Francii, Maďarsko a Srbsko, každou zemi z jiných důvodů a v jiném rámování. Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že Čína je pilířem nového světového řádu. Jak ji máme vnímat my? Je to obchodní partner, přítel, soupeř nebo bezpečnostní riziko?

„Možná bych se podržel formulace, kterou použil Viktor Orbán, že Čína je pilířem světového řádu. Ale poupravil bych ji tak, že by jím měla být. A to z toho důvodu, že je bezpochyby světovou velmocí ve většině hodnotitelných oblastí. Jako taková by měla převzít větší odpovědnost za globální bezpečnost. Proto bych uvítal čínskou účast na již ohlášené mírové konferenci k Ukrajině ve Švýcarsku, protože tam by její ekonomická a vojenská váha mohla znamenat výrazný posun. Bude-li se však Čína věnovat selektivně bilaterálním vztahům, vnímal bych to spíš jako uplatnění hesla rozděl a panuj než jako snahu být globálním stabilizujícím prvkem.“

Nový ministr pro vědu

Prezident v nejbližších dnech jmenuje nového ministra pro vědu, výzkum a inovace, jímž se stane Marek Ženíšek z TOP 09. Potřebuje česká věda vládní zastoupení s touto agendou?

„Jsem přesvědčen, že podporovat vědu, výzkum a inovace má být naše priorita. Je to jedna z věcí, která nás může sportovní terminologií řečeno udržet v první evropské lize. Je dobře, když je zastoupena i na ministerské úrovni. Nejsem v pozici, abych vládě doporučoval, jaká ministerstva mají existovat ani kdo by měl být ministrem. Respektuji, že se vláda shodla na předložení jména nového kandidáta. Budu s ním mluvit v úterý a na základě rozhovoru a priorit, o nichž se spolu budeme bavit, předpokládám, že k jeho jmenování by mohlo dojít ještě v tomto týdnu,“ řekl Petr Pavel.