Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvách jednotlivých krajů a jako spoluorganizátor u toho nechybí ani Deník. V další společné debatě s občany, tentokrát v Karlových Varech, přišla na řadu i třaskavá témata. Kromě čistě regionálních záležitostí, jako jsou dopravní obslužnost Karlovarského kraje, možnosti místního studia nebo limity zdejšího turistického ruchu, se účastníci debaty ptali také na hodnocení jednotlivých kroků vlády. Podle prezidenta je velkou zásluhou koaličních stran, že dokážou najít shodu a vystupovat klidně i přesto, že se jedná o pět různých politických celků. Nešetřil ale ani kritikou. Vládě by doporučil, aby zlepšila svoji komunikaci směrem k občanům, zkritizoval i přístup vlády ke spravování státního rozpočtu.

Prezident Petr Pavel odpovídal na dotaz, zda u nás není příliš složitý politický systém, který umoňuje existenci i malých politických stran. | Video: Antonín Hříbal

Prezident Petr Pavel upozornil, že veřejné finance přebírala současná vládní koalice ve špatném stavu, kdy deficit státního rozpočtu dosahoval 400 miliard korun. A pokud by nejednala, dopadla by Česká republika jako Řecko. To vyhlásilo státní bankrot. „Vláda se s tím snaží něco dělat, ale ne takovým způsobem, aby občané příliš skřípali zubama. Redukovat ten deficit postupně dává smysl, jestli to tempo redukce je rychlé, nebo ne, to si netroufám posuzovat,“ zamyslel se.

Co dále zaznělo v debatě prezidenta Petra Pavla s občany:

VIDEO: O problémech v kraji, migraci i domácích pracích. Pavel mluvil s občany

Rezervy v krácení vidí prezident na výdajové straně. „Spoření musí jít ruku v ruce s redukováním výdajů státu, především na chodu státu. Což se tak úplně nestalo. Nejjednodušší metodou z pohledu vlády je vyhlásit všem ministerstvům desetiprocentní škrty a pak je nechat, ať si problémy vyřeší,“ upozornil.

To ale může narážet na politickou realitu, kdy vládnoucí koalici tvoří pět různých stran s různými programy. Zachovat soudržnost či najít shodu je pak těžké a plné kompromisů. „Když jsem mluvil se svými kolegy ve světě a slyší, že máme koaliční vládu složenou z pěti stran, tak se pomyslně chytají za hlavu, protože mít tolik stran je noční můra. Než se v těch pěti stranách dopracujete k nějakému kompromisu, tak všechno to odvážné, co bylo na počátku, se vytratí. A když se dopracují ke stanovisku, na kterém se shodnou všichni, tak už je účinné tak jenom na půl. A to možná ani ne,“ dodal Pavel.

Kritika vlády

Politici by podle Pavla měli jít sami příkladem a začít krátit výdaje především u sebe a poté až u občanů. Jedině tak budou občané věřit i nepopulárním krokům, které vláda dělá a mít k ní důvěru.

Prezident otevřeně zkritizoval komunikační schopnosti vlády směrem k občanům. „Co dnešní vládě vyčítám nejvíc, je schopnost komunikovat s občany. Vysvětlovat to, co dělají. Způsob vysvětlení je většinou velice nešťastný,“ zmínil. Vzniká tak prostor pro dezinterpretace či znehodnocení práce vlády a vznik emocí, které společnost štěpí.

Příjezd prezidenta republiky Petra Pavla do hotelu Ambassador v Karlových Varech:

Zdroj: Antonín Hříbal

Petr Pavel se vyjádřil také k tomu, že podle předvolebních průzkumů posilují strany, které se projevují jako antisystémové. Podle hlavy státu nastal čas na to, aby si Češi „znovu definovali svůj národní příběh“ a kam jako společnost chceme dojít. A najít hodnoty a cíle, které jsou univerzálně platné, bez ohledu na politickou reprezentaci i politické smýšlení jednotlivců. „Všichni chceme žít v bezpečí, mít slušný život nejen pro sebe, ale i pro naše děti. I k tomu se dají nadefinovat cesty, ale to by asi neměly dělat politické strany. Bylo by dobré, aby v tom roli sehrála občanská společnost. Máme tu spoustu chytrých lidí, kteří vědí, jak na to. A teď jde o to přesvědčit o tom většinu lidí a vytvořit poptávku, na kterou ty strany budou muset reagovat,“ vysvětlil.

Důležitá je shoda

Jako příklad dal skandinávské země, například Finsko. To má podobně jako Česko velkou spoustu aktivních politických stran. „Dokázaly se shodnout na tom, co je pro ně podstatné a jakou cestou k tomu dojít. Na tom základním se shodly strany vládní i opoziční. A jestli najdou shodu alespoň na šedesát procent, tak každá vláda, která potom přijde, těch šedesát procent drží a nemusí se vracet zpátky, jako to děláme my,“ podotknul.

Co vzkazují lidé prezidentovi? Podívejte se v anketě:

Zmínil, že od současné opozice je často slyšet, že hned po volbách dosavadní kroky vlády zruší. Za korekci by podle Pavla něco stálo, ale začínat stále znovu nedává žádný smysl. „Už se jednou musíme shodnout na něčem, co chceme a za tím jít. Ať už to bude systém vzdělávání, dopravní infrastruktura, sociální péče, ekonomika. Ono těch priorit není tolik a těm by se mělo věnovat maximální úsilí,“ uvedl.

Pavel si myslí, že politické strany jdou hlavně po volebních preferencích, ale ne za tím, co je potřeba. A proto vzniká prostor pro občanskou společnost.