Český prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Pardubického kraje. V úterý večer byla součástí jeho programu také debata s občany, kterou uspořádal Deník v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Odpovídal na řadu dotazů, od možného zavedení eura přes šíření dezinformací ve společnosti až po aktuální sportovní výkony národních i klubových týmů. A vyjádřil se také k otázce, zda by podpořil snížení věku k získání volebního práva na šestnáct let.

Prezident mluví s občany. Tentokrát ve Vysokém Mýtě. | Foto: Deník/Michal Bílek

K tomu, aby mohli volit mladí lidé už od šestnácti let, se prezident Petr Pavel staví pozitivně. „Já bych byl pro. Myslím, že nic špatného by nepřineslo, kdybychom ten věk na šestnáct let snížili. Dnešní mladí mají rozhled, který jsme my neměli ani ve dvaceti,“ řekl.

Zmínil, že dnešní mládež má v nižším věku mnohem více informací, než měly generace před ní. Navíc si hlava státu myslí, že současní adolescenti se o politiku také více zajímají. „Už v průběhu studia se různě angažují ve prospěch něčeho, co jim dává smysl, což také dříve nebylo úplně běžné,“ vyzdvihl aktivitu mladých lidí.

K diskuzím o tom, že nezletilí nejsou ještě dostatečně zralí, s nadsázkou řekl, že zralí nemusí být ani dospělí. „Řekněme si upřímně, že by někteří z nich asi volební právo ani mít neměli. Ale proč ho komukoli upírat,“ doplnil.

Vládní koalice není jednotná

Prezidentova slova nebyla překvapivá. Názor na snížení věkové hranice k účasti u voleb vyjadřuje opakovaně. Diskuze o umožnění volit už šestnáctiletým se vedou po celé Evropské unii. Mladší osmnácti let mohou hlasovat například už v Rakousku. „Na Maltě a v Belgii mohou šestnáctiletí a sedmnáctiletí volit do Evropského parlamentu. Pouze Rakousko a Řecko přiznává mladým lidem volební právo i ve vnitrostátních volbách,“ uvádí Evropský portál pro mládež.

Podporu by návrh našel i ve vládní koalici, byť názorově jednotná není. Proti snížení volebního věku se ale v Česku vymezují zejména opoziční strany. „V osmnácti letech se člověk stává plnoletým a přebírá plnou odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a činy. K tomu také náleží, že nabude veškerá práva, včetně práva volit. Nedává žádný smysl, abychom zrovna věkovou hranici u volebního práva posouvali,“ uvedl v loňském roce pro Novinky.cz Radek Vondráček z ANO.

Téma je aktuální i proto, že shodou okolností zrovna v úterý a ve středu probíhají na středních školách po celé České republice Studentské volby do Evropského parlamentu 2024.

